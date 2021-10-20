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「深偽」讓韓國瑜、波洛西被換臉…假新聞恐邁入新境界

台灣新聞組／台北20日電
去年愚人節，網紅小玉（右）上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，聲稱要提醒民眾假新聞的風險。（取材自YouTube）
去年愚人節，網紅小玉（右）上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，聲稱要提醒民眾假新聞的風險。（取材自YouTube）

深偽技術（Deepfake）在國外並不陌生，2017年網路上就有人將神力女超人和黑寡婦等女星「接頭」到色情女演員身上，美國聯邦眾議院議長波洛西則是最常成為變造影片的被害人。

前年5月，一部波洛西演講的影片出現在社群網路上，她在影片中彷彿醉酒、整個人講話口齒不清，迅速引來保守派人士藉機攻擊她的心智狀態。

華盛頓郵報事後分析影片指出，波洛西講話速度被刻意放慢到原始的75%，為了修飾這種變化，影片還似乎修改了音調。專家擔心，深偽技術將令假新聞邁入新境界。

去年愚人節，網紅小玉也曾上傳一部高雄前市長韓國瑜的深偽影片，表示是為了向民眾呼籲假新聞的風險。當時小玉表示：「我花了150塊人民幣買下AI換臉軟體，只要花30分鐘和一名配音員，就可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話 。」

科技犯罪 蘇要加重罰

行政院長蘇貞昌認為，利用科技犯罪應該加重處罰；法務部長蔡清祥允諾，一個月內朝加重刑責方向修法，並即刻展開作業。

法務部說，深偽影片影響層面廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場到操縱民主選舉結果，危害不小；除持續進行涉及性私密影像的修法，對深偽影片犯罪態樣，也將廣泛蒐集外國立法及各界意見，盡速完成法制作業。

蘇貞昌說，對任何人的不肖行為都必須依法制裁，法令有不足處要趕快補足，呼籲民眾不要轉傳、購買、使用。

國民黨立委賴士葆質詢，這麼惡劣的事，只有妨害名譽可罰，法務部是否能研議加重刑罰？蔡清祥表示，目前相關法令確實處罰太輕，由政務委員羅秉成主持的性平會先前有要求法務部要盡速修法，法務部很快會提出草案，設法於一個月內送到行政院。

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