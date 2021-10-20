「AI換臉案」蔡英文也受害…被戴上兔耳朵熱舞

抖音社群平台颳起的換臉潮中，蔡英文總統竟也是受害者。圖為蔡英文19日出席白陽聖廟-一貫道祖師紀念館落成典禮。（記者黃仲裕／攝影）

去年宣布引退的百萬YouTuber「小玉」因製作「變臉A片」不當獲利遭逮，受害者達上百人，包括藝人、網紅及政治人物；該案也引發蔡英文 總統的關注，她昨天呼籲網路平台業者，應多關心這類新型科技犯罪，阻止錯假影像傷害無辜的人。不過，有網友透露，其實蔡英文早就成為被換臉的受害者之一。

新頭殼報導，深偽技術（Deepfake）換臉A片事件震撼全台，蔡英文昨指出，台灣 一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作。這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。

蔡英文表示，針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，將重新盤點法規，研擬推動修法工作。她也呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。

換臉影片今年在抖音 （TikTok）颳起一股旋風，但如此大量的換臉A片出現，在台灣仍是少數；在近期這波換臉潮中，蔡英文竟也成為受害者。NOWNEWS報導，有網友透露，其實前幾天就有看過蔡英文的換臉影片，並且還有人做成動圖瘋傳，不過該則文章發出沒多久後，就立即刪文。

報導指出，蔡英文的變臉影片源自一個抖音帳號，多數是將蔡的臉合成到不同女子的身體，出現了蔡英文於溜滑梯拍攝以及蔡英文戴上兔耳朵的詭異影片。雖然不是變臉A片，但其逼真的程度也讓人看得毛骨悚然，不少網友直呼「真的要修法管制這種新興暴力犯罪」。

此外，在這次變臉A片案中，被盗用臉部的唯一男性是「館長」陳之漢，他日前在臉書表示，「館長被小玉偷臉變身A片男優，網紅圈大炸裂，哪看的到片片？」自嘲一夕之間竟被認證為「國民老公」。

有網友高呼：「這下小玉真的救了邁邁(陳其邁)」、「唯一男生代表，我對館長的尊敬又更上一層樓了」，更有網友開始幫忙配對男女主角名單，還有人開玩笑稱「看來是時候該下海了，他幫你確認了你市場還蠻多的！」