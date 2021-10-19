線民風暴 綠「包容」黃國書 施明德：若揭的是馬會如何

施明德。（本報資料照片）

立委黃國書被爆料曾當過政治線民，隨後坦承宣布退出民進黨 ，黨內多數表示尊重，更說黃勇於面對歷史；民進黨前主席施明德昨則感嘆，如果被揭發的人是馬英九 、朱立倫、侯友宜，評論內容會變成什麼樣子？台灣 的是非對錯，應該這樣由顏色決定的嗎？

中國時報報導，針對黃國書線民事件，民進黨中央17日透過發言人顏若芳表示尊重，並支持他勇於面對歷史的態度；英系立委也發表聯合聲明，引蔡英文總統的話，「只有集體面對真相、修復創傷，台灣才能告別悲情，走向未來」。

新系的立法院副院長蔡其昌表示，「勇敢面對自己過去，需要非常大的勇氣，我們一直都在，加油。」正國會立委陳素月也說，這是時代的不幸，望黃國書加油，繼續攜手打拚。

對此，施明德昨在臉書發文：「如果被揭發的人，不是黃國書，而是馬英九、朱立倫、侯友宜，藍、綠營人士這兩天來的評論內容，會變成什麼樣子？」「什麼是格？什麼是節？什麼是榮譽？什麼是羞恥心？什麼是浩然正氣？台灣人的血液中有嗎？台灣文化傳統中有嗎？」他感嘆，「台灣的是非對錯，包容寬恕，應該這樣由顏色、政治來決定的嗎？」

施明德強調，台灣應樹立恆久、普世的價值觀、信仰、典範，讓所有台灣人願意為台灣的生存發展而奮鬥、而犧牲，「我有點泫然」。

據報導，台北市長柯文哲昨也對此事表示，民進黨政府推動轉型正義，不要變成勝利者的正義，從黃國書案，民進黨就是捅了蜂窩，不知道民進黨要怎麼去收拾，會不會出現更多的被害者？

柯指出，當年國民黨統治時代，有30年時間，政府在學校布建職業學生來監視社團及其他學生，一年預算是3億台幣，30年下來有上萬人領過職業學生津貼。他相信有領職業學生津貼的政治人物應該有一狗票，若全部公布，對社會傷害太大；選擇性公布，一定變成政治工具。