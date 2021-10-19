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「台灣沒事了嗎」 朱立倫批蘇貞昌搞分化清算

台灣新聞組／綜合19日電

針對立委黃國書線民事件，行政院長蘇貞昌昨天回應，過去曾經有抹黑說民進黨政府用促轉會，是要對付國民黨，結果第一個因此而下馬、受傷的，反而是民進黨籍的立委。

蘇貞昌更直指國民黨主席朱立倫沒有黃國書坦白，推說是情治單位的事，不是國民黨的事，但其實在過去，「情治單位的頭，就是國民黨的頭」，「就好像說殺人是菜刀，不是拿菜刀的人一樣」。

蘇貞昌指出，過去國民黨威權統治時期，用情治單位及各種方式，逼迫人民互相監控，甚至做很多不法不義的事情，「還原歷史查明真相，跨過這個階段，現在民主自由，社會開放，是台灣最重要、大家的期待。」

朱立倫昨晚與立委餐敘受訪時表示「當時是國民黨執政，當然要負責」，但呼籲民進黨不要再搞清算鬥爭、製造紛擾，「台灣沒有事了嗎？」

朱立倫表示，過去大時代是國民黨執政，從前總統蔣中正、蔣經國到李登輝都是國民黨執政，當然要負責，這個是沒有疑問的。他只是要說，是黃國書自己講情治單位，「當然當時是國民黨執政，是國民黨負責」。

朱立倫強調，台灣民主已經30年了，民進黨真的不要每天都在搞清算鬥爭。他並反問蘇貞昌：「你覺得你做得讓大家很滿意了嗎？讓大家安居樂業嗎？讓大家不恐懼於火災和任何意外災難嗎？」這才是關鍵重點。

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