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黑白集／黃國書是誰的棋子？

黑白集

綠委黃國書因被爆在野百合學運時代擔任情治系統「線民」，遭新潮流系除名，黃國書隨即宣布退黨，並不再參選。民進黨將此歸咎於「國民黨威權統治」，要國民黨反省；但事實有這麼簡單嗎？只怕未必。

野百合學運並非發生在兩蔣時期，當時民進黨早已成立，台灣政治是國民黨的主流、非主流與民進黨的「三國演義」。當時，李登輝總統不斷結合國民黨派系與民進黨，對國民黨剷除異己。民進黨則藉國民黨的內鬥壯大，「野百合學運」亦為其所用。

謝長廷也被指控是「抓耙仔」，但民進黨未對他動手。黃國書線民事件被放大，除了民進黨內鬥，也被認為意在妖魔化國民黨，兼救「刪Q」罷免案。再說，民進黨歷任主席與李登輝暗通款曲已非秘密，許信良一當選主席，馬上「夜奔敵營」會晤李登輝。說穿了，棋子有大有小，黃國書屬小咖。

不少野百合學運成員後來成為民進黨要角，學運更被民進黨當成「黨產」，所以才有「背叛」之說。曾是「黑金教父」的李登輝，因協助民進黨壯大，則被綠營推崇為「民主先生」。

用「轉型正義」把歷史一刀切，就會有這種盲點。黃國書所為，自不足取；但如果譴責他背叛民主理念，如今與民主理念漸行漸遠的民進黨，沒背叛民主嗎？

民進黨 國民黨 台灣

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