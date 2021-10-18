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綠委提案文職可掌軍校 藍批開巧門 學者籲慎重

台灣新聞組／台北18日電
國防大學校長傳統均由上將出任。（取材自臉書）
國防大學校長傳統均由上將出任。（取材自臉書）

民進黨立委蔡適應等22人提案修改「軍事教育條例」第8條條文，要求現行各級軍校校長、副校長與教育長，比照「教育人員任用條例」，改為可用文職。軍方對此明確表達反對，國民黨立委陳以信則質疑，民進黨此舉是為了開巧門，讓政治力進入軍事院校。

本報系聯合報報導，民進黨立委劉世芳曾多次要求陸軍官校修改校歌，希望將「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」，但陸官召開校務會議予以否決。蔡適應等提出的修正草案稱，鑑於軍事教育條例中部分軍事學校得授予學位，實為教育體系一環，儘管條例第8條賦予國防部聘用文職人員擔任校長、副校長、教育長法源，但國防部長期聘用軍職人員擔任，不僅未納入民間專業教育人士，許多人民背景更與民間學校有所落差，因此案增訂「軍事教育條例」第8條修正草案。

而目前辦理基礎教育的軍事學校，計有國防大學、國防醫學院、陸軍、海軍、空軍軍官學校、空軍航空技術學校、陸軍專科學校、中正國防幹部預學校等，各校校長、副校長與教育長均由軍職人員擔任，人員任職條件、任期及任免職、都由國防部訂之。如國防大學由上將出任校長，其餘各軍校校長由少將出任，教育長等職則為上校。

民進黨團提案修正的條文草案，是在原軍事教育條例第8條條文中，將軍事學校校長、副校長、教育長、政戰主任由國防部任免、並得聘職文職人員的條款，增改為「基礎教育學校校長、副校長、教育長應依教育人員任用條例規定辦理」。

「教育人員任用條例」是教育部用來規範民間各級學校校長資格，如大學校長任用資格，條例規定，除須有碩博士資格，或有教授行政工作資歷，「或曾任政務官兩年以上，並具有教授資格，成績優良者」，或須有並擔任教育行政職務一定年數等。

另據台北中國時報報導，軍方官員表示，民進黨立委提案前並未詢問軍方，軍方認為，美國西點軍校校長也是將領出任，並未聘任文職或曾任政務官者。陳以信表示，民進黨團此舉大開巧門，明顯有試圖讓政治影響力進入軍中的政治動機，作法大開民主倒車，極不可取，若未擋下修法，恐後患無窮。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，考量當前美中關係與台海安全形勢，國軍應力求穩定，不應讓軍人產生懷疑，提出這樣的提案，是給三軍統帥找麻煩。黃介正認為，軍校教育改革要從長計議，一定要慎重，不能當做政治攻防操作。

教育部 民進黨 國防部

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