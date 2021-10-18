野百合夥伴交叉比對 起底黃國書「退流」

圖為1990年3月的野百合學運。（本報資料照片）

促轉會最近邀請野百合學運參與者觀看當年被監控的資料，據悉，許多人看完資料後，與當年夥伴交叉比對，因此歸納出黃國書是線民之一，但促轉會向調查局調閱的資料都是使用化名，且不准攜出，沒有證據公開指控，此一消息持續在民進黨 內悶燒。

黃國書事件會爆發，主要與新潮流系開鍘有關。新潮流曾找黃國書求證，黃當下也承認並吐露自己的心聲。但由於學運圈多人認為資料顯示黃國書「事證明確」，不能接受，再加上新潮流是民進黨的「黨中之黨」，會員控管相當嚴謹，因此新系最後還是明快將黃國書「退流」。

據悉，新系雖然對黃國書開鍘，但也希望「好聚好散」，有人建議黃國書辭立委，最後黃國書選擇退黨、退出立法院黨團運作及不再連任，看得出即時止血用意。

民進黨前祕書長羅文嘉表示，「誰不在那個時代下呢？為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護。有人堅持不受誘惑，有人成為黨國支薪布建。」「此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實。」

野百合學運總指揮、立委范雲指出，雖然學運不認識黃國書，但大家都感到痛心、複雜；她認為要向被監控者公開當時監控者真實姓名，公職人員也要自我揭露。

羅文嘉在臉書 指當年有人做黨國情治系統「細胞」，「而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這種學運分子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。」據悉確與黃國書案有關，但學運圈懷疑線民不只檯面上政治工作 者，也包含學者，恐怕還有未爆彈。