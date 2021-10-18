柯建銘讚黃國書優秀：不需三退 抬頭挺胸留下來

民進黨立委黃國書遭爆料曾是國民時代情治單位的線民，他宣布將退出民進黨、退出黨團運作，本屆任滿後不再尋求連任。(取材自臉書)

民進黨 立委黃國書因涉及在學生時代擔任情治單位線民，遭新潮流系除名。黃國書昨接受電話訪問表示，他不想讓事情繼續擴大，多說又會牽扯到無辜的人，「政治就是這樣，感謝大家給我多年工作機會」，此事與新潮流無關，他將退出民進黨、退出黨團運作，本屆任滿後不再尋求連任。

民進黨說尊重黃的說明。民進黨團總召柯建銘表示，黃國書早已是政治自我更生人，過去錯誤毫不迴避，一個連任五屆市議員、三屆立委、七次獲公督盟評鑑為教育 文化優秀立委、八次選舉皆當選，中央與地方皆獲好評，戰力十足的優秀同志，「我認為『不忍且不需三退』。抬頭挺胸留下來，讓我們共同努力捍衛台灣 。」

針對民進黨前祕書長羅文嘉在臉書暗指扛著民進黨理念招牌，招搖撞騙的說法，黃國書表示對方未指名道姓，他不評論，但強調歷經八次選舉，認真問政有目共睹，「難道八次選舉結果都是招搖撞騙當選的嗎？」

英系召集人劉櫂豪指出，蔡英文總統曾說「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能告別悲情，走向共同的未來」，黃國書已面對自己過往歷史，「但誰是真正加害者？轉型正義目的，就是讓受害者得到真相。」