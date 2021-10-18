新聞評論／黃國書線民案 又是精心設計的救刪Q棋局？

遭新潮流除名的民進黨立委黃國書，坦承曾在野百合學運時期擔任情治單位線民，表示退出民進黨、立院黨團運作，任滿不再連任。(本報資料照片)

民進黨 台中市新系立委黃國書遭媒體爆料，過去曾經擔任國民黨 政府時代情治單位的線民，引發各界熱議，黃國書隨即承認此事並宣布退出民進黨，且不再競選連任立委。不過，令人好奇的是，黃國書是曾是線民傳聞早已流傳許久，為何卻在此時爆出？從目前種種跡象來看，這極可能又是一場搶救立委陳柏惟精心設計過的棋局。

過去國民黨執政時期，發生幾次台獨人士攻擊國民黨官員事件，各情治單位無不加大力道收集台獨團體情報。許多與情治單位合作的線民，多為本省籍，與黨外勢力往來，並且受到台獨團體信賴的人士。現在不少民進黨檯面上活躍的人物，過去也曾被指控是擔任調查局的線民。隨著政黨輪替，過去的政治檔案一一被解密，也都不再是秘密。

只不過，黃國書學生時期曾擔任情治單位的線民，其實在民進黨內不算是新聞，卻在此時爆出，有人認為是黨內內鬥。不過，從此案曝光過程及操作痕跡，卻顯出背後恐怕有更深沉的政治盤算。首先，此事是16日晚深夜近11時由親綠媒體首先披露，指黃國書幾個月前被新潮流「除名」，原因疑是被發生過去曾擔過情治單位的線民，配合當時的國民黨政權進行監控工作。17日凌晨黃國書立刻在臉書承認此事，並宣布退出民進黨且不再競選連任。

親綠側翼粉專也紛紛呼應此事，提醒大家「別讓那個萬惡的國民黨又回來了」，政委張景森17日也在一篇未公開的臉書貼文提到，他的好友黃國書坦承「在早年那個黑暗的時代，做過黑暗的事情」，並稱自己也曾被當局監控多年，他最後的結語是「讓我們台灣人一起來警惕：永遠不要再讓黑暗力量統治台灣這塊土地！」巧的是，17日許多原本要陪同陳柏惟步行選區的綠營大咖也都取消行程，似乎把戰場留給了黃國書的線民案。

以此種種跡象推敲起來，這極可能又是一場精心設計過的組合拳，別忘了，新系大老利錦祥傳聞現在負責操刀反刪Q選情，黃國書又是台中立委，種種巧合都讓人不得不聯想：在刪Q投票 前一周爆出此事，一方面喚醒大家對過去戒嚴時期國民黨的惡感，保住抗中保台立場鮮明的陳柏惟，另一方面，就算最後救不了3Q，也有利於民進黨的後續補選選情，可說是一石二鳥。

會有這樣推論並非無的放矢，從過去總統府外流的「打賴文件」，就可知民進黨最擅長的就是組合拳，以這次反刪Q罷免為例，12日晚，網媒爆出蔡英文總統近日將有正式表達反刪Q罷免，隔天一早，高鐵就宣布從10/20起至12/15日推出大學生秋遊優惠方案，不但剛好接上10月23日罷免投票，還在12月18日的四大公投投票前結束方案，優惠券也是從明年1月才開始使用。

如此一來，既可幫忙增加反罷免的聲勢，又巧妙避開增加公投過關的機率，如此縝密的算計，要說只是純商業的操作，實在很難服眾。蔡英文果然也在當天下午民進黨中常會表示對於刪Ｑ罷免案表達關注，並稱別讓做事的人孤單。可說一氣呵成，毫無冷場。

對於綠營卯起來操作「別讓那個黑暗的時代又回來了」，國民黨主席朱立倫澄清說，那是情治單位吸收，不是國民黨。顯然朱立倫也畫錯重點，他應該趁機告訴大家，一個販賣恐共，多數人民又無條件支持，欠缺足夠制衡力量的政府，最後就會變成這樣，不管這政府叫國民黨還是民進黨。在民進黨人士群起批判過去那個「萬惡的國民黨」的同時，民進黨比他們口中的獨裁政府還要獨裁化，這才是黃國書線民案中最該引以為戒的事。