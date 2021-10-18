我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

新聞評論／朱立倫醫院止步 會是蔡英文的最美風景？

重磅快評
國民黨主席朱立倫前往高雄市立大同醫院致贈慰問金給傷者，不過抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱改在門口致贈慰問金給部分家屬。(圖：新北市議員葉元之提供)
國民黨主席朱立倫前往高雄市立大同醫院致贈慰問金給傷者，不過抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱改在門口致贈慰問金給部分家屬。(圖：新北市議員葉元之提供)

高雄城中城大火傷亡嚴重，震驚社會，政治人物多以行動表達關注，但國民黨主席朱立倫前往醫院探望時，遭醫院以防疫為由擋駕，一天後蔡英文總統、高雄市長陳其邁及內政部長徐國勇等人趕赴醫院卻暢行無阻，沒人再提什麼防疫理由；蔡英文在雙十國慶大吃在野黨的團結豆腐，指大家出席中華民國國慶是最美風景，誰知到了高雄，人性關懷還要分顏色，好像這時最美風景可以獨缺藍色。    

根據新北市議員葉元之指出，朱立倫15日前往高雄市阮綜合醫院、市立大同醫院致贈慰問金給傷者，抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱立倫改在門口致贈慰問金給部分家屬。

如果醫院是以防疫為由謝絕朱立倫進醫院，那也就算了，偏偏一天之後，蔡英文在陳其邁及徐國勇等人的簇擁下，眾人堂而皇之進入大同醫院院區慰問傷患及家屬，兩個場景對比，真讓人看了不禁拍案驚奇，都什麼時代了，救人的醫院行事竟如此政治掛帥。

眾人要問的是，朱立倫一人進醫院，會比蔡英文率眾人進醫院更妨礙防疫嗎？還是，才不過一天時間，醫院的防疫措施突然大躍進，再多政治人物要進醫院也沒問題？

大同醫院是市立醫院，當然是聽高雄市政府的，朱立倫進不了醫院，即使醫院不說，市府不說，大家也猜得到是市府授意，要不然就是醫院主事者揣摩上意，但此時要市府或醫院說實話，恐怕不容易；朱立倫也很清楚箇中原因，只是不願點破，自嘲原來最新標準是要打過高端疫苗才能進醫院，打AZ不算。朱氏幽默，也算笑話一則。

只是，城中城這把火燒出高雄市政府城市治理的大問題，如何改善、解決危老都更沉痾，已經夠市府團隊想破頭皮了，市府竟還有心思在醫院裡架設政治防線，深怕藍營政治人物趁機得分，粗暴舉止更只凸顯主事者的雞腸鳥肚，如果那麼怕藍營政治人物進醫院，是否也要阻擋傷者及家屬接受來自藍營的善款？

蔡英文在雙十演說中，才向在野黨喊話要凝聚團結意識，還趁機拋出包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的四大堅持兩岸論述，用「這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持」的文字堆砌，狠吃朱立倫、柯文哲、量陳椒華的豆腐，有如強拉在野黨拇指畫押，還說這是台灣民主最美麗的風景，難道蔡英文可以進醫院關懷傷者，藍營人士止步，也是蔡說要凝聚團結意識的一部分？

國民黨立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌爆發激烈爭執，蔡英文事後說，在自己人裡面找敵人無助於國家發展，然而，醫院阻擋朱立倫進醫院，朱立倫不得其門而入，被迫在醫院大門口外面致贈傷者慰問金，會是蔡英文眼中最美的風景嗎？

蔡英文 防疫 國民黨

上一則

黃國書案卓榮泰稱國民黨須擔責 朱立倫：民進黨更獨裁

下一則

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」

延伸閱讀

彭文正分享踏上質疑「論文門」的不歸路 年底或有突破

彭文正分享踏上質疑「論文門」的不歸路 年底或有突破

朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒

朱立倫稱「情治單位」不是國民黨 民進黨：令人憤怒
蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉

蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉
政治火續燒 朱立倫促陳其邁對高雄大火負全責

政治火續燒 朱立倫促陳其邁對高雄大火負全責

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養