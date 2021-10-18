刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」

國民黨主席朱立倫（前中）17日到台中大甲鎮瀾宮參拜還願，鎮瀾宮董事長顏清標（左二）陪同參拜。（中央社）

立委陳柏惟罷免公投 案進入最後一周，國民黨 主席朱立倫火力全開，繼質疑陳是「三零立委」後，昨天在台中沙鹿催票時稱陳是贊成萊豬進口讓人民吃毒豬肉、贊成開放大麻讓民眾吃到毒品、沒擋中火讓台中人吸毒空氣的是「三毒立委」，「把他刪掉才是我們的共同目標」。

朱立倫說，罷免陳柏惟公投是民生議題、地方議題，也是一個是非議題，跟黨派、任何意識形態沒關係。

國民黨前主席、立委江啟臣昨隨刪Q總部霧峰志工團隊到市場拜票，他說，即使隔著口罩 仍感受到民眾的熱情，並從對話中知道鄉親只求一位能傾聽民意並解決人民大小事的好民代，而不是領人民薪水卻拚仇恨、不拚經濟、製造對立、不顧民意，教壞孩子的立委。

刪Q總部昨天兵分五路，分別在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰最後衝刺，領銜人到龍井茄投市場、大肚追分市場、大肚公有市場進行徒步掃街拜票。刪Q總部說，陳柏惟陣營最近大動作越來越大、小動作越來越多，不斷用「苦行」、「悲情」來柔性訴求，因此有越來越多民眾希望罷免活動不能停下腳步，一定要堅持到最後一刻，絕對不能鬆懈。

刪Q總部還消遣陳柏惟陣營，走選區不苦，走選區應是件幸福的事，除非平常沒在走；民意代表如果不能好好的走選區，苦的就是人民，所以這一年多來，人民就是這麼艱辛。聽說陳柏惟苦行時，行程最後一小時跌倒了，希望陳柏惟不要被這短短一小時擊倒，好好堅持。

陳柏惟昨天進入「100小時民主最後一哩路」第五天，陳柏惟說，苦行很累時就不會與人針鋒相對；政治初心就是和民眾在一起，他一直很喜歡與大家聊天，這種行程已整整做了600天，只是以前不是用走的。

他表示，苦行會持續下去，某種程度是團隊的感恩之旅，「很多人擔心我的腳，真的還好。」陳柏惟說，比起肉體的疼痛，他更在意因為政治算計造成社會的傷口，希望能用他的行動喚起大家縫合社會裂口的熱情。

鎮瀾宮董事長顏清標昨天上午陪朱立倫向大甲媽祖參拜，記者問顏對罷免案看法？他說，這是人民發起，尊重人民意見，讓人民決定。