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黃國書案卓榮泰稱國民黨須擔責 朱立倫：民進黨更獨裁

台灣新聞組╱台北18日電
國民黨主席朱立倫17日表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」。(記者陳秋雲／攝影)
國民黨主席朱立倫17日表示，「大時代的情治單位，不是國民黨」。(記者陳秋雲／攝影)

民進黨立委黃國書昨天坦承，曾被迫協助情治單位政治偵搜，並宣布退黨，前民進黨主席卓榮泰表示「非常震驚」，扼腕之外也願予肯定，他向國民黨喊話不要竊喜，「畢竟這是你們必須承擔的歷史責任」。

台北中國時報報導，國民黨主席朱立倫昨回應表示，當時是大時代的情治單位，不是國民黨。前國民黨中央政策會執行長蔡正元則認為，正確說法是，吸收黃國書當線民的機構，是國民黨執政時的情治單位，那是政府機構，不是國民黨的相關單位。

卓榮泰說，儘管不了解黃國書當年如何涉入那些黨國反民主的工作，但對黃國書在國會的表現，印象深刻。但卓榮泰沒想到，推動轉型正義多年，竟引爆民進黨內部的衝擊與檢討，但卓認為這也是轉型正義的核心與價值，「不論年代、不論立場、不論身分，只論是非對錯」，這不是要追打過去，而是為還原歷史、彌平傷痕，讓黨國時代的錯誤成為民主的禁忌，在民主的社會永不再犯。

朱立倫昨在台中受訪表示，30年前國民黨就已經自我反省、開始民主化；不管從經國先生到李總統時代，都是國民黨時代在開放民主、在創造新的民主自由。朱感嘆，不幸地在30年後、今天的民進黨執政，台灣的民主不但倒退，更走向民主獨裁，不容許多元的聲音、不容許反對的意見，直接對在野黨清算鬥爭，這才是最民主獨裁的時代。

本報系聯合報報導，朱立倫還說，民進黨的內鬥非常激烈，正在白熱化當中。他舉美麗島電子報董事長吳子嘉「說真話，批評民進黨」，而被開除黨籍。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，駐日代表謝長廷也曾被傳當過調查局線民，他質疑現在情治單位還有沒有做一樣的事？謝長廷昨晚臉書發文表示，自己多年前也被指控為線民，既然促轉會公布那麼多資料，大家可以好好查閱，「看有誰和我祕密聚會被記錄？」

國民黨立委林為洲坦言，國民黨必須要誠實面對過去，當時國民黨在那時代長期執政，從威權到民主過程當中，現在國民黨這一代雖不是加害者，但用了國民黨這塊招牌，對於過去的資產與負債都必須概括承受，並且誠實面對。

蔡正元則指出，民進黨政府指揮下的情治機關，在國民黨內布建更多線民，現在國民黨像個透明人，一舉一動，民進黨都瞭若指掌，民進黨的線報直接了當，送達民進黨。

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