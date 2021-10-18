查高端太積極 立委爆前金管會副主委「被請辭」

調查局近日大動作調查東洋內線交易案，立法院立委曾銘宗、賴士葆等今18日質詢高端交易量「異常」，股價一年飆漲四倍，外界質疑金管會只查東洋不查高端，金管會則證實，今年已 5 次將高端相關資料移送給檢調來處理。(記者沈婉玉／攝影)

調查局近日大動作調查東洋內線交易，立委質疑，高端股價 最高一度漲逾13倍，且交易量「異常」，疑似炒股高端是「大巫」，東洋只是「小巫」，主管機關卻主動查東洋，被動提供高端資料，明顯護航。立委賴士葆還爆料，外界盛傳，檢察官 出身的前金管會副主委因查高端太積極，「有人不高興」所以「被請辭」。

金管會主委黃天牧表示，許永欽被請辭不是事實，他反映很多次想辭職，是生涯規劃。針對任何公開發行公司異常交易，金管會一向依法辦理。

立委曾銘宗、賴士葆、林德福今天在財委會上，接連質詢金管會對高端及東洋案的處理程序，高端是不是有「異常」？證期局局長張振山表示，高端是檢調主動要求提供資料，今年3~9月已多次把相關資料移送給檢調來處理；賴士葆則表示，東洋是金管會主動移送，但高端卻是應檢調要求，詢問金管會主委黃天牧是否在高端案上受到政治壓力，不敢移送高端？黃天牧回應「沒有」。

櫃買中心董事長陳永誠今日答詢時亦表示，從最早去年11月開始，已有五次送件給檢調，是在檢調的要求下配合給予。至於立委曾銘宗多次詢問他是不是認定高端有多次股價異常狀況？他均表示「是比較特殊，有沒有異常要由檢調來判定」，不願口頭認定是異常。最後多次經立委與主席詢問後，他才鬆口確實是屬「異常」。

賴世葆批評「東洋主動調查，高端卻被動提供資料」，高端有「國家級拉拉隊」一路護航， 趁月黑風高、外界都不知道的時候給高端EUA，一年股價漲四倍。

賴世葆還說，外界質疑許永欽離職的真正原因就是因為查高端案太積極，所以「被請辭」，才黯然去開律師事務所。黃天牧馬上回應「這不是事實」，許永欽請辭轉民間，是他個人生涯規畫，與高端或東洋無關。

立委林財福今天還特別公開朗今日讀聯合報黑白集專欄「辦了東洋，別忘高端」一文，他說，高端去年元月至今最高股價一度漲13倍之多，正常嗎？對於政府過去不讓國外進口疫苗 ，一路相挺有很多問號，是否「只問東洋不問高端」？黃天牧回應，都是依法辦理，通常股價有異常交易，無論是高端或是東洋都一樣，高端也已五次移送資料給檢調。