政治火續燒 朱立倫促陳其邁對高雄大火負全責

高雄市城中城大樓火警造成46死，政治責任燒向市長陳其邁。(記者陳玫伶／攝影)

高雄城中城大火造成46死，政治責任燒向市長陳其邁。「作為一位市長，負起責任是最好的態度」，國民黨 主席朱立倫昨表示，現任高雄市長，一定要負完全責任；此外，整個高雄危險、老舊建築這麼多，高雄市政府也應向民眾交代要怎麼解決。

陳其邁昨表示，「作為大家長，我不會迴避我的責任」，還說「這件事情對我來講是一件痛徹心扉的事，我也深切的自責」，市民受到任何傷害都是他的責任，事件調查或該接受調查的部分，他不會迴避。

但被問到要如何負責？陳其邁只說災民安置、後續老舊危樓處理、制度改革等，都會善盡應負責任。對於城中城現址如果無法提出改善計畫，將以「專案」介入處理，而且不排除拆除。

十年前陳其邁因台中夜店大火九死要求時任台中市長胡志強下台，如今面對各方重提往事，朱立倫說，不論是稱迴力鏢或現世報，陳其邁是現任高雄市長，一定要負完全責任，還給傷亡者公道；此外，整個高雄危險、老舊建築這麼多，高雄市政府也應向民眾交代要怎麼解決。

台北市長柯文哲昨天表示，發生這種事情，第一步是解決目前問題，先處理救災、傷亡，之後再檢討改進，互相怪來怪去沒有用，應該要面對問題、解決問題，究責擺最後。

民進黨 立委劉世芳昨則呼籲，陳其邁勇於認真負責，一定能夠帶領高雄市政府團隊走出困境，高雄的鄉親朋友應全力支持陳，立院民進黨團也會全力支持行政院修正消防法、都更危老條例或公寓大廈管理條例等相關法令補漏。

立法院內政委員會已排定周一由內政部 等單位「盤點全台危老建築」專題報告，衛環委員會也邀相關衛福部等單位就防災醫療救護做專題報告，全力補漏。

不過，劉世芳還以國民黨籍的韓國瑜也當過高雄市長，要為陳其邁滅火。朱立倫說，「這是一個最無恥的講法」，現任的市長遇到這樣的悲劇、慘劇，若還要去往前推，是不是還要往前推到監察院長陳菊擔任十幾年的高雄市長任內？

朱立倫表示，任何負責任的首長都不會講劉世芳這樣的話，相信陳其邁也絕不會這樣講，呼籲劉世芳趕快收回「這樣無恥的說法」。