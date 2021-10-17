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游盈隆：向蔡蘇談責任政治 如對牛彈琴

台灣新聞組╱台北17日電
台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「對蔡蘇體制談責任政治，好像對牛彈琴」。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「對蔡蘇體制談責任政治，好像對牛彈琴」。(本報資料照片)

蔡政府近來不斷發生重大公安事故、疫情釀成傷亡，至今只見前交通部長林佳龍負起政治責任。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「對蔡蘇體制談責任政治，好像對牛彈琴」，「責任倫理不重要，跟他們講責任倫理陳義過高」。

台北中國時報報導，游盈隆認為，當年八掌溪事件引發時任行政院副院長的游錫堃下台，這不見得是範例，這是扁政府的一個「秀」，但現在的政府，連這個「秀」都不願意做，神經很大條，臉皮厚厚笑罵由人。

游盈隆指出，蔡蘇體制在這幾個月以來，發生這麼多起重大事故，包括疫情死亡，但除了林佳龍為了台鐵翻車事故下台負責，其他人好像都沒動作，顯然這跟蔡的風格有關。

他說，疫情死800多人，蔡英文雙十演說只提到「向家屬慰問」，至今沒聽到一聲「道歉」；而機組員3+11檢疫政策，政府只說不是防疫破口，那破口在哪？至今逃避責任，這就是蔡政府作風。

另一方面，對於城中城大火後引發大眾檢視的公安風險與管理問題，國民黨16日發布新聞稿，批評高雄市政府行政怠惰的同時，也指控內政部消防署意圖掩蓋實情。

國民黨文傳會主委凌濤指出，城中城大樓7至11樓原為辦公用途，近年來卻出現隔間出租作為住宅使用情況，在地人皆十分清楚。但內政部消防署14日所發布新聞稿中，竟明目張膽指稱城中城7到11樓為「住宅使用」，根本與內政部自己點出的使用執照內容資料不相符，甚至還甩鍋根本不存在的管委會，是否意圖帶風向掩蓋實情、為特定單位卸責？

疫情 內政部 公安

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