蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉

蔡英文總統（左二）16日到高雄探視、慰問城中城火災傷者，並表示中央與地方會對老舊建築排除危險。(圖：高雄市政府提供)

高雄市城中城大樓惡火奪走46條人命，蔡英文 總統事發第三天南下，16日到高雄各醫院探視傷者，但在殯儀館弔唁死者僅五分鐘就快閃。前總統馬英九 昨受訪直指高雄市政府責無旁貸，希望盡快查明真相，確定責任歸屬，保證以後不再發生，也認為「蔡英文總統應該道歉」。

台北中國時報報導，蔡英文昨南下弔唁指出，城中城火警造成多人傷亡，大家都相當沉痛、不捨，她此次南下高雄最主要目的就是探視傷者及家屬，並對勇敢的警消、醫護表達慰問之意，她也承諾一定會協助死者家屬處理後事，給予傷者最完善的照顧。

蔡英文至高雄市立殯儀館向46名罹難者捻香致哀，並向家屬慰問致意，但並未多停留，現身靈堂僅五分鐘即快閃走人。

本報系聯合報報導，馬英九昨日下午到花蓮參加健走活動，被媒體問到城中城大火，他說，15日已前往表達哀悼，這件事顯然高雄市政府責無旁貸，希望主管機關趕快查明真相，確定責任歸屬，要保證以後不會再發生，並說，「我覺得蔡總統應該要道歉」。

各界關注高雄城中城大火傷亡情況，不少政治人物前往慰問。但國民黨 新北市議員葉元之指出，國民黨主席朱立倫15日前往高雄市立大同醫院探望時，遭到醫院「差別待遇」。

葉元之指出，朱立倫15日前往阮綜合醫院、高雄市立大同醫院致贈慰問金給傷者，不過抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱立倫改在門口致贈慰問金給部分家屬。

葉元之批評，同樣的情況發生在16日時卻有不同情況，蔡英文、高雄市長陳其邁及內政部長徐國勇等三人，可以堂而皇之進入大同醫院院區。他笑稱，是否因為蔡英文等人位高權重，所以百病不侵？還是民進黨又為蔡英文發明一個「探病泡泡」，所以標準不同？葉元之認為，高雄市政府沒做好事前管控就算了，如今還要在事後分藍綠，真的令人悲哀。