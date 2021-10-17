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陳水扁專訪 被稱胖周瑜 鄭文燦稱自己比較像張無忌

記者林巧璉、王慧瑛／高雄17日電
前總統陳水扁主持廣播節目17日訪問桃園市長鄭文燦，陳水扁直接問鄭「2024會當候選人嗎？」(記者林巧璉／攝影)
前總統陳水扁主持廣播節目17日訪問桃園市長鄭文燦，陳水扁直接問鄭「2024會當候選人嗎？」(記者林巧璉／攝影)

桃園市長鄭文燦今至高雄接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁問鄭文燦，「蔡英文總統說你是周瑜，副總統賴清德說你是張無忌，你自己認為哪個比較像真正的你？」鄭文燦答，我覺得自己比較像張無忌，因為肯負責任，也不會記仇。

陳水扁今專訪鄭文燦談到鄭文燦的童年、青春追求史和野百合學運等。

鄭文燦有7個兄弟姊妹，小時家境清苦，鄭文燦說，自己從小四就開始到鶯歌磁磚廠打工，印象中小六畢業的時候存了1800元台幣，當時過年包了100元紅包給阿嬤，阿嬤當場哭了起來。陳水扁問，為什麼是把薪水給阿嬤，不是給媽媽？鄭說，小時候大家一起住老厝，家裡很小，「我是跟阿嬤睡，我對阿嬤非常感謝。」

小時候鄭文燦沒有錢付營養午餐費，他跟媽媽提議，「我們到市場賣自己種的菜，我就有餐費了。」賣著賣著卻遇到鄭文燦的老師，老師問他怎麼在這裡賣菜，知道後要鄭文燦把菜全都送到學校，並提供鄭文燦免費的營養午餐。

野百合學運是鄭文燦從政的種子，他說，當時因為天安門事件的啟發，他在野百合學運時說過，「學生是民主化的觸媒，不是改革的主角，最好不要介入政黨決鬥，學運中有不同勢力在競爭，要維持最大程度的共識，用對話來收場。」而當時時任總統的李登輝也回應民意，承諾結束動員戡亂時期，展開民主改革。

鄭文燦說，學運不是為了李登輝才停止的，而是當時我們認為已傳達學生的訴求，政府也提出回應。鄭文燦也不諱言，李前總統相當有手腕，當時李也利用學運進行政治動作，換掉不少當時的官員。

談到從政之路，鄭文燦回憶道，2009年在短短兩個月的時候參選桃園縣長，當時政治環境艱難，「我寫下參選書說，庶民台灣、勇敢承擔，民進黨不能缺席。」也是這樣的過程才讓蔡英文總統說，鄭文燦是民進黨的周瑜，只是比較胖，所以是胖周瑜。而副總統賴清德則認為，鄭文燦當過陳水扁、謝長廷、蘇貞昌等人的發言人，算是集各家之優點，這點像張無忌。

陳水扁反問，你到底是誰？哪個比較像你？鄭文燦說，「我自認比較像張無忌，因爲我有責任感，而且不會記仇。」

陳水扁說，在貧困當中成長的小孩一定有美好的未來，雖然鄭文燦家境困苦，但很會讀書，建中畢業就考取台大電機系，但為什麼在升大三那年就降轉至台大社會系？鄭文燦說，他進大學後都在參加學生社團、社會運動，後來認為「我不要當工程師好了，我去做社會運動者」，他決定轉系那天跟室友說，「我要當社會良心」，至今室友還記得。

陳水扁和鄭文燦也笑著聊追女友的趣事，鄭文燦說，自己當桃園縣議員時，有環保署官員、公務員到桃源東和鋼鐵勘查，「有記者跟我說那個女生跟你有夫妻臉，要不要幫你要電話？」鄭文燦鼓起勇氣自己去要電話，後來兩人談了半年戀愛，就結婚至今。

陳水扁 賴清德 蔡英文

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