黑白集／駙馬入獄卻刑不上扁家 能算正義？

前總統陳水扁女婿趙建銘（左圖）、趙父趙玉柱（右圖），確定將因台開炒股案入獄。（本報資料照片）

前總統陳水扁 女婿趙建銘因台開炒股案纏訟15年，終於判刑三年八月定讞，將與其父兼共犯「第一親家」趙玉柱發監服刑。雖說天理昭昭，卻也讓人質疑，如此遲來的片面正義，還算是正義嗎？

趙建銘2005年兩度受邀到三井日式料理與前台開董事長蘇德建等吃飯，獲知台開利多內線消息，並把消息轉知其父，相關人等共同炒股獲取上億元台幣暴利。

內線交易擾亂金融秩序更坑害股民，極其可惡，在歐美先進國家早就是重罪，台灣 則是歷經修法後，對獲利1億元台幣以上，可判七年以上重刑，雖勉強跟上腳步，但台開炒股案卻因犯罪所得合併或分開計算等問題，一路拖至高院 更五審後上訴被駁回才定讞，趙建銘等更因此受惠於速審法減刑，好一個遲來的正義。

尤其炒股案只是扁家族貪腐大黑幕下的小旁枝，包括國務機要費案、龍潭購地案、南港展館案、洗錢案、二次金改案等，情節無不遠甚炒股案，但扁家司法處遇卻是：被判重刑的陳水扁保外就醫趴趴走還可主持廣播節目，遑論同遭重判的扁妻吳淑珍則從未入監。

如今前駙馬與第一親家將入囚籠，兩人或有「何入帝王家」、「代扁家受過」之嘆，但看在人民眼裡，「刑不上扁家」卻是對蔡英文總統不敢再提的司法改革的最大諷刺。