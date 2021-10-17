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綠委黃國書認曾當國民黨線民 宣布退出民進黨

記者丘采薇／台北17日電
立委黃國書宣布退出民進黨。（本報資料照片）
立委黃國書宣布退出民進黨。（本報資料照片）

民進黨新潮流系最近將立委黃國書除名，據悉原因指向黃國書曾在野百合學運時期擔任國民黨政府情治單位的線民，令派系及黨內相當震驚。黃國書今天凌晨在臉書上表示，這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，他也跟當事人表達愧歉，他將退出民進黨、退出立法院黨團運作，本屆立委屆滿後將不再連任。

黃國書表示，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30多年前戒嚴時期的一段塵封往事。大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題。當時我只有20出頭歲，不知何時被情治人員盯上了，後來被找約談，告知我和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有進一步迫害行動，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。」

黃國書說，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，「在其脅嚇下，我同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安。這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。」

黃國書表示，「從政後我努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖。過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。驚擾大家，國書要向所有好朋友們說聲抱歉！即日起，國書將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。謝謝大家的關心。」

台灣 民進黨 工作

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