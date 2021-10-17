遭民進黨開除 吳子嘉嘆為反強權入的黨變成強權

民進黨中評會開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，吳16日公布他被開除七大理由，表示將提申訴。（記者徐宇威／攝影）

民進黨 中評會確認開除「美麗島電子報」董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉昨指幕後推手是新潮流系桃園市長鄭文燦，因美麗島電子報曾公布鄭文燦的民調居末位。民進黨中評會表示，此案由中評委出席者一致通過，無涉派系或個人；桃園市新聞處長詹賀順表示，吳子嘉所言是沒有格調的口水抹黑，「我們一笑置之」。

來源：聯合新聞網

吳子嘉昨公布被開除的「七大罪狀」，包括他曾和中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中、台北市議員羅智強一起開記者會；今年五一七大停電，吳批評政府「大家一起在騙」；議員黃捷罷免案，吳稱蔡英文 總統力挺害慘黃捷；2020總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；遭監察院長陳菊告誹謗，吳稱不可能道歉；公開指國民黨 2020總統選戰策略完全正確。

吳表示，他有收到中評會的開會通知單，但與錄影撞期，就沒有去，以黨的規定，若當事人不在，會議會延期，上一屆中評委主委蘇治芬就有讓他到場說明；他會採取行政救濟，若黨內申訴不成，他會採取司法救濟。

吳子嘉也說，他的黨齡已經20多年，比蔡英文還資深很多，過去加入民進黨是「後白色恐怖時代」，年輕人喜歡參加民進黨，因為修理國民黨是一大樂事，挑戰強權是參加民進黨目的，沒想到現在民進黨反而變成強權；「雷霆與雨露，一例是春風」，請民進黨高層好好思考。

至於經常與黨中央「唱反調」的民進黨立委高嘉瑜、前立委郭正亮是否為下一個被開除的對象？吳子嘉笑說，郭和高只是批評而已，「我是爆料，比較恐怖一點」，民進黨要進步的話，本身要有改進能力。

民進黨中評會昨天表示，二○一九年台北市黨部做出除名處分迄今，吳子嘉依然持續批評民進黨與黨內同志，令許多黨員不解、抗議，認為道不同不相為謀，難道美麗島電子報員工可以每天用誤導言論批評美麗島電子報嗎？言論自由不代表可以抹黑栽贓，也不是黨員可用來詆毀黨名譽的藉口。