刪Ｑ決戰周 藍喊對蔡政府的不信任投票

立委陳柏惟（中）16日第四天「跛腳」苦行，因腳傷換穿夾腳拖，腳上包紮傷口繼續反罷免。（記者黃仲裕／攝影）

罷免立委陳柏惟倒數決戰最後一周，高雄大火成變數，刪Q總部取消連兩天公開行程，盼各界以高雄為重，並批評無法認同陳柏惟仍持續反罷免活動；陳柏惟昨跛腳苦行，哽咽對鄉親喊話，「罷免成功會得到一個前立委，罷免失敗會得到更好的陳柏惟」。

國民黨 人士表示，蔡英文 總統表態力挺陳柏惟，將「刪Ｑ」拉高到藍綠對決，幫陳人品背書，也讓民眾對蔡政府的不滿轉移到罷免投票 ，「刪Ｑ」將成為對民進黨政府的不信任投票。

刪Q總部表示，高雄惡火奪走46命，罷免雖然重要，但希望以高雄為重，對於陳柏惟仍持續反罷免活動「無法完全認同」；媒體應關注消防與公安問題，為了不占用媒體資源，總部連續兩天取消公開行程。刪Q志工則自發性在市場掃街，國民黨主席朱立倫今將參加「罷免客廳會」。

高雄大火傷亡嚴重，「刪Q總部」連續兩天取消公開活動，志工自發性站路口宣傳。（圖／民眾提供）

藍營人士表示，「刪Ｑ黃金周」將全力提高選區民眾投票意識，選區在地系統的宣傳會比大議題空襲更重要，大量透過在地通路散發傳單、電話、簡訊；過去都是全國性議題討論，但此刻「陸戰是吃麵、空戰是喊燒」，應回歸提高地方的投票意願，陸戰重於空戰。

陳柏惟昨持續街頭苦行，一行人從龍井永順宮出發前，先為高雄大火默哀一分鐘，他說，已走了72公里，兩年前選立委時與蔡英文總統正是在此同台。小英之友會龍井分會昨下午舉辦反罷免座談會，陳柏惟換穿夾腳拖、雙腳包紮著傷口走進會場，立法院副院長蔡其昌聲援說，陳柏惟非聖賢，但沒有作奸犯科，沒理由罷免認真的立委。

陳柏惟晚間出席民進黨議員陳世凱舉辦的座談會，陳世凱質疑，台中市政府發函給里辦公室、環保志工隊，要求不可在罷免投票當天辦活動，對手用派系、宮廟與行政資源，甚至有里長透過購物節宣傳活動拉票，質疑市府行政不中立。

台中市民政局長吳世瑋說，罷免當天不可辦活動，這是選罷法規定，里長有自己的政治理念，市府無權干涉，里長拉票屬個人行為，區公所絕對行政中立。