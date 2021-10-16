台環保署長張子敬投書 台灣致力零碳排盼與荷蘭合作

環保署長張子敬。記者林伯東／攝影

荷蘭「愛思唯爾」週刊網站10月15日刊登環境保護署署長張子敬投書，表示台灣 致力零碳排目標，並制定2050年實現零排放路線圖，希望與荷蘭合作因應氣候變遷 。

荷蘭知名時事雜誌「愛思唯爾」（Elsevier）週刊網站以「台灣致力零碳排，盼與荷蘭合作 」為標題刊登張子敬投書，表示總統蔡英文在今年地球日表示，台灣願意與全球共同努力達成在2050年實現淨零排放的使命，行政院長蘇貞昌也宣布將2050年淨零排放目標列為法律目標，展示台灣減碳 的決心。

張子敬指出，台灣作為國際社會負責任的一員，正努力做出貢獻與全球共同阻止氣候變遷，透過加強治理機制、鼓勵投資創新、強化社會對話、支持企業共同參與、規劃綠色成長戰略和進行其他重大變革，以提高治理效率和探索最適合國家永續發展的氣候計畫。

這篇投書說明，全球因應氣候變遷關鍵在於國際合作，台灣是不可或缺的關鍵夥伴。台灣希望從供給、生產、需求和環境保護等等面向，建設一個可持續的綠色家園，並樂願與國際社會分享其經驗和能力，齊心克服這場全球危機。

此外文章表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣已被證明是全球供應鏈中極為可靠和重要的合作夥伴。台灣雖不是聯合國會員國，但將繼續與其他國家合作，以實現全球未來淨零排放和更具彈性的生活環境，也希望正式參與國際氣候合作並做出貢獻。

文章強調台灣已設定長期減排目標，並制定在2050年實現零排放的路線圖，包容與合作的精神是加速和擴大全球氣候努力的關鍵，台灣希望在氣候變遷中發揮領導作用，面對眼前的挑戰需要國際合作。