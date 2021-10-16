高層忍無可忍 綠開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍

民進黨 中央昨晚證實，中評會確認開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍。

據了解，台北市黨部評委會去年決議通過開除吳子嘉黨籍，中評會事隔一年七個月後才完成程序，關鍵在於「高層」已忍無可忍，直接交辦下令開鍘 。

吳子嘉昨晚在節目表示，他昨天收到開除黨籍公文，今天將開直播正式對外公布，並會循申訴程序向中評會提出申訴；這是民進黨報復性清理戰場，把戰場清理完了，讓明年2022年好選舉。

吳子嘉因時常在政論節目批評民進黨施政，遭民進黨台北市黨部提案要求開除其黨籍，市黨部評委會也一致決議通過，但該案送至中央最後確認時，中評會最終決定「留校察看」。

有民進黨中評委表示，由於吳子嘉是社會名人，中評會對其黨籍案處理格外謹慎，先前中評會討論其黨籍案時，尚有半數評委主張保留其黨籍；但吳子嘉此後仍常無端指控民進黨，中評會這段時間再度收到地方黨部送來的吳子嘉開除黨籍案，近來中評會內部群組也感受到基層黨員壓力已達臨界點，上周才將吳子嘉開除黨籍案納入議案。

與會中評委表示，吳子嘉是政論名嘴，應該冷處理，避免節外生枝；整場會議他都保持緘默，但中評會是共識決，對外一致表達態度。