城中城「無法管」？22年前就有規範 律師痛批高市卸責

高雄市鹽埕區城中城大樓火警供造成46死。（記者陳玫伶／攝影）

非營業的老舊大樓無需申報公安 檢查成為消防死角，全台灣 都有這個問題，高雄市城中城大樓大火燒出老建築沉痾，中華民國防火學會理事長林亮宇說，內政部 1999年發出的公文早已授權縣市政府針對14樓以下住宅、集合住宅的簽證與申報時程做滾動修正，但沒見進展，「無法可管」其實是卸責說詞。

高雄市城中城大火造成嚴重死傷，高市府事後指社區未成立管委會，無對口單位，四度前往執行消防安檢卻被柵欄阻擋，工務局也表示，城中城不做商業使用，又低於16樓，依法無需公安申報。

「並非無法可管，而是早有規範在。」林亮宇說，內政部當時的公文是指稽查人力有限，先從15樓以上的大樓受理公安申報，再視後續滾動檢討，換句話說，各縣市政府可依「建築法」授權訂立公安檢查申報辦法，可惜1999年至今一直維持15樓以上的公安申報。地方政府若能與時俱進，把六樓以上樓層納進公安申報，主管機關就能規範到大樓安全梯等細項，不致釀成今天的悲劇。

此外，攸關消防設備裝置與檢修的「消防設備師／士」專法，自1999年起七度向立法院叩關，前六次都鎩羽而歸，法案一延宕就是20多年。行政、立法部門多次呼籲加速立法，但因牽涉消防設備師、士與建築師兩大體系「權益」，雙方僵持不下，導致立法僵局。

一把大火燒出許多問題，中央地方開始補破網。對高市府前天宣稱曾四度前往執行消防安檢，卻被柵欄阻擋的說法，昨天也引發各方質疑「公權力怠惰」，內政部長徐國勇昨表示，將修法補破網；高雄市長陳其邁也下令三天內落實全市34棟列管老舊建物消防安檢。

陳其邁昨表示，像城中城這種老舊集合式住宅，是否成為公安或消防死角，如何在制度上改善缺失，中央到地方都有討論，而在執行面上，他會請調查小組就行政管理上碰到類似個案時，是否有難以執行的困難或執行上有無疏忽，進行調查。