當年台中夜店9死 陳其邁也要胡志強下台

高雄市「城中城大樓」火災奪走46條人命，立法院在野黨昨連番砲轟蘇內閣與高雄市長陳其邁失職；在野黨提出陳其邁十年前批評台中市前市長胡志強應為夜店九死下台負責，希望陳其邁市長記得當年正義凜然的說法。

民眾黨立委蔡壁如質疑，高雄市長陳其邁說會負責，但沒說怎麼負責，「如果出事只要道歉、只要口頭負責，我們台灣 不會更好。我們不要作秀型的政治人物」。

國民黨 主席朱立倫昨到高雄探視火災傷者，他說，任何一位執政者，不管市長或中央，都要為執政負起全責，負責任是最好態度。朱說，痛定思痛，主政者不該繼續拖延危老建築都更或改建問題，要拿出魄力，社會不容許再用拖延方式得過且過。

藍營認為，此事凸顯城市治理怠惰、失職，陳其邁必須為這起意外負責任。高市府表示，市長已說不會迴避責任，昨也成立行政調查小組釐清責任歸屬，近期將展開調查。

行政院長蘇貞昌昨被問到此事時僅說，民眾受傷、失去生命，都感到不捨，應給民眾最深的關懷。

高雄市議員李眉蓁說，高市都更與危老重建件數都是六都倒數第一，陳其邁在2011年以總統府副秘書長在政論節目上，批評台中市前市長胡志強應為夜店九死大火下台，如今城中城大火更慘，希望「陳其邁市長記得陳其邁副秘書長正義凜然的說法」。

國民黨立委李德維批評，高雄前幾天放煙火，現在燒大火，民進黨在高雄執政多少年，現在還不檢討？

立委賴士葆也點名，蘇貞昌擔任閣揆以來，包含疫情 、太魯閣號事件到這次城中城大火，已造成1845人身亡，成任內死最多人行政院長，蘇應下台負責。

立委陳以信則說，城中城大火是繼1995年台中衛爾康大火後，國內最嚴重火災，當時的總統李登輝曾因此向國人道歉，蔡英文總統也應向全體國人致歉。