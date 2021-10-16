黑白集／綠委滿腦改名 不如多做點實事

民進黨立委羅致政。(本報資料照片)

民進黨 有一套獨特的愛台術，其精細程度，跟整形醫美有得拚。喜歡整形的人，今天紋個眉、明天拉個皮，後天整個骨、換個膚，總覺得自己天天變漂亮。民進黨也一樣，今天修個課綱，明天拆個銅像、後天搞個正名，便覺得精神百倍。

民進黨最近的愛台手術，由立委羅致政發起，要求將政府公文發文日期由「國曆」改成「西元」，理由是要與「國際接軌」。這很難反對，跟國際接軌，誰敢說不？由於羅致政是英系立委，其提案不免被在野黨質疑，認為目的是要消滅「中華民國」。

在野黨這樣想，未免太雞腸鳥肚，切錯方向。該問的是，台灣 哪裡跟國際不接軌了？多少年來，台灣愛用西元的人就用西元，愛用國曆的就用國曆，大家各選所愛或兩者並用，我們跟世界哪裡不接軌？何況，公文用「民國」一路下來，比起日本的明治、大正、昭和、平成、令和，簡直方便太多了。

再說，民進黨每天在「名學」上想東想西，何如多花點心思考福國利民。修課綱、拆銅像、改紀元多容易，但要讓全民打到疫苗 多艱難，要讓國民平均薪資趕上當年並行的「小龍」，則已無可能。那麼，努力讓民眾不必枉死於行政怠惰，可以嗎？

綠委滿腦子改名，不如多做點實事。羅致政先算算改名的成本，再提吧！(轉載自聯合報)