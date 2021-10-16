立法院會 藍提「蘇貞昌不受歡迎」被綠擋下

行政院長蘇貞昌。 (記者周志豪／攝影)

不滿行政院長蘇貞昌人身攻擊國民黨 立委鄭麗文，立法院國民黨團昨以高雄城中城大火釀重大死傷，蘇救災優先為由，要求院會散會，並接連提出將蘇列「國會不歡迎對象」、「議長秉公主持議事」等會議詢問，提案雖遭民進黨 團否決，但在攻占主席台後仍成功杯葛議事。

蘇貞昌周二施政總質詢時，反質詢鄭麗文是否要投降，罵鄭罵鄭「袂見笑」（台語：不要臉），引爆朝野衝突。蘇貞昌昨說，非常尊重立法院，期待議事順利運作，「至於人身攻擊，大可不必」。

行政院前院長張善政則認為蘇貞昌欠缺修養。張善政昨上廣播時表示，他與蘇貞昌的個性是兩個極端，覺得蘇貞昌有點惱羞成怒、失控，嚴重對人格汙辱，要是他不會這樣答詢。

立法院會昨天登場，場內有藍營杯葛，場外則有婦女團體與戰鬥藍青年集結，但遭約百名警力壓制。國是論壇時，國民黨團總召費鴻泰先送漱口水與牙膏給蘇貞昌，酸蘇是歷來「最會吵架」的行政院長，立委陳以信也批評，蘇藐視國會，用不堪字眼辱罵國會議員，已成舉世滔滔台灣 之恥，應向全體民眾道歉。

確認議事時，國民黨團以優先勘災為由提出散會動議，遭民進黨團否決。之後國民黨團再提「將蘇貞昌列不受歡迎對象捍衛國會尊嚴」與「要求國會議長主持議事中立」兩會議詢問，也全遭否決。

為免國民黨團續以案海杯葛議事，民進黨團隨後提案要求將剩餘報告事項包裹退回程序委員會，並提出「不再處理其他程序等動議」，並通過提案，終引爆衝突，國民黨團衝上主席台癱瘓議事，立委賴士葆更斥「只有北韓才這樣做」。

民進黨團總召柯建銘表示，若院會散會，下周二中央政府總預算就不能報告，當然封殺相關杯葛。