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馬英九王金平破冰喊藍團結 笑稱：本來就沒冰

台灣新聞組╱高雄16日電
前總統馬英九(左)與立法院前院長王金平(右)15日握手言歡，被視為「馬王破冰」。王金平說「本來就沒冰，何來破冰？」(記者劉學聖／攝影)
前總統馬英九(左)與立法院前院長王金平(右)15日握手言歡，被視為「馬王破冰」。王金平說「本來就沒冰，何來破冰？」(記者劉學聖／攝影)

前總統馬英九昨南下高雄拜訪立法院前院長王金平，馬王同框受訪、舉杯敬酒，外界視為「馬王破冰」。馬英九表示，卸任後一直想來看王金平，過去擔任總統期間，王在立法院支持ECFA、陸生赴台等方案，對台灣貢獻很大；王金平也說，「本來就沒冰，何來破冰？」

2013年爆發「馬王政爭」，衍生洩密案與關說疑雲，政壇人士分析，後續太陽花學運和國民黨裂解皆跟「馬王政爭」相關。儘管馬王政爭喧囂多年，但兩人仍相敬如賓，王也曾北上拜會馬；黨主席朱立倫上任後力促藍軍大團結，被視為馬王和解的契機。

馬英九昨天約中午11時30分抵達王金平路竹老家，王金平身著灰西裝隆重迎接，兩人在客廳話家常，氣氛融洽。這次馬王會場面盛大，高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美，前立委黃昭順、林國正、侯彩鳳，商界人士蔡永裕、蔡圖晉，北高雄10多個農會總幹事參加餐敘，席開12桌，70多人座無虛席。

馬、王表示，國民黨應該要團結，兩人見面沒有尷尬。王金平說，他與馬理念一致，也希望此後，大家變成更密切朋友，恢復過去在國民黨五人小組時的相處情境。

馬英九也指出，台灣經濟成長率達6%，一大半靠ECFA，他當總統時，台灣對大陸出口金額占總出口值四成，被罵「舔共」，現在蔡英文達43%卻沒人罵，希望還他一個公道。

此外，媒體人陳敏鳳6年前在美麗島電子報撰寫「馬英九總統收受違法政治獻金」，被馬提告求償，一、二審判馬敗訴，更一審改判陳敏鳳應賠償台幣60萬元並登報道歉，最高法院昨駁回陳的上訴，全案確定。

王金平 馬英九 台灣

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