婦團挺鄭麗文 綠委守夜備戰總質詢

行政院長蘇貞昌日前以「袂見笑」罵國民黨立委鄭麗文（中），多位女性民代與婦團出面要求蘇道歉。台北市議員鍾沛君（右二）更送一把掃帚給鄭麗文，要把羞辱女性的蘇貞昌掃地出門。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長蘇貞昌12日答詢罵國民黨 立委鄭麗文「袂見笑」（台語，意指：不要臉），再引發朝野對立。在立法院長游錫堃表明不介入下，蘇今天立院施政總質詢出現變數，國民黨團上午黨團大會將決定後續攻防策略；由於擔心議事遭杯葛，民進黨 立委從前晚即在議場前排隊卡位。

據了解，因施政總質詢已展開，再杯葛的意義不大，朝野決戰點應為下周二蘇貞昌能否到立院完成報告明年度中央政府總預算案。

民進黨團總召柯建銘昨說，希望今天議程能如協商結論進行，民進黨團並無升高對立之意，「現在又有大火事件，氛圍不適合打架」。國民黨團書記長陳玉珍說，蘇若不道歉，國民黨團下周一將提告公然侮辱，今天議場一定會有抗議行動。

為聲援鄭麗文，婦女團體與國民黨民代昨天也自立法院步行至行政院表達抗議。今天上午包含國民黨地方黨部、親藍社團與八百壯士也將群聚立院場外，與議場內的國民黨立委抗議行動內外呼應。

鄭麗文表示，她不需要蘇貞昌道歉，但台灣 社會、國會需要蘇貞昌道歉，知恥近乎勇，做錯事情就要勇敢認錯勇於道歉，「如果你的爸媽沒有把蘇貞昌教好，我們所有女生來教一次蘇貞昌道歉」。

游錫堃說，任何立委及官員在立院詢答過程所發表言論，都應在法律授權範圍內對人民負責，雙方都應自律自制；國會議長議事中立，詢答過程全程公開並有公報紀錄，內容是否妥適，交社會公斷。