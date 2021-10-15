新聞評論╱群官亂舞 曝蔡政府裝出來的假民主

行政院長蘇貞昌(左)日前在立法院罵立委鄭麗文(右)「袂見笑（不要臉）」，鄭麗文衝到備詢台前要求道歉。(記者曾學仁／攝影)

雙十國慶典禮上，特大號的國旗從總統府上空飛揚而過；蔡英文 總統則在演說中提出「四個堅持」，第一點就是「堅持自由民主的憲政體制」。總統話說得好聽，但雙十連假結束後首日傳來的，是駐德大使謝志偉自稱「邊舉國旗邊吐血」，華視總經理莊豐嘉指中華民國是「幽靈國」；行政院長蘇貞昌則在立法院罵立委鄭麗文「袂見笑（不要臉）」，次日還補稱自己是「憤然抵抗叛徒」，撥亂反正。種種群官亂舞的景象，讓人錯愕。

蔡英文的「四個堅持」，外界評價見仁見智，有人認為是挑釁的「進階版兩國論」，有人認為是堅持台灣 主權。無論如何，大家對第一個「堅持自由民主的憲政體制」是認同的，蔡英文也說這是「台灣人民給我們的底線」。但如果雙十演說不只是「一次性演出」，蔡英文對於閣揆失控踐踏議會體制，以及駐外大使及公營媒體主管侮辱國旗及國家的作為，為何卻能含笑以對，還大剌剌說「尊重」？這樣的政府官員既欠缺民主精神，又不遵守憲政精神，已形同扯碎了總統的宣示與堅持，不是嗎？

在上述亂象中，最令人感到不堪的，是蘇揆在立法院的暴走罵街。國民黨立委鄭麗文質詢潛艦的必要性及兩岸軍費的鉅大落差，這都是民眾關切的議題；她的質詢咄咄逼人，卻非不理性。反觀蘇貞昌，他如果怕答覆得不夠精準，大可推稱國防、兩岸事務是總統職權，他不便置喙；或者，也可請身旁的國防部長邱國正代答。但蘇貞昌不僅插嘴搶話，甚至挑釁說「不然你要投降嗎」；在引發雙方情緒後，他竟叫罵出粗俗的「不要臉」，並不斷數落20多年前幫鄭麗文站台的往事。這些舉止，顯示他已極度失控，到了讓行政、立法兩院雙雙蒙羞的地步。

蘇貞昌的支持度下滑已非三天兩天的事，原因是他能力與見識有限，又不善於用人，卻有一顆霸道的心；就連一般民眾也看出他不勝任。然而，蘇揆仗著蔡英文手上無人可以取代他，愈發囂張。他在國會殿堂辱罵女立委「不要臉」，不僅是失言失態，而是藐視國會及公然侮辱。經過一夜，他非但沒有冷靜沉澱，次日反而加碼演出稱自己是在「憤然抵抗叛徒」；這種說法，又更離譜。

鄭麗文退出民進黨 快20年，如今，是以在野黨立委身分在國會質詢，這是國會的政黨政治。而堂堂閣揆，卻把昔日恩怨攪進錯亂的時空，用充滿仇恨的眼光看待對方的質詢，乃至無法正常答詢。兩相衡秤，這是蘇貞昌的問題，而不是鄭麗文的問題。台語的「袂見笑」，不止是「不要臉」，更有辱罵女性「不知羞恥」之意，是個福佬男性沙文主義用詞。蘇貞昌以此公然侮蔑女性立委，除暴露他自己的粗鄙，也踐踏了性別平等的紅線。然而，民進黨對此渾然不覺，主席蔡英文還責備鄭麗文「情緒性發言」。身為總統，如此不辨真偽善惡一味偏袒，這個國家民主憲政要如何維持或堅持？

台灣這些政治亂象，讓人憂心。總統不時向人民發表一些動聽的文青宣示，面對政府官員恣意破壞這些原則卻不以為意；行政院長必須用最潑辣的姿態應付答詢，才能遮掩他的詞窮理虧；立法院長坐視立委質詢權受到侵犯，對憲政失衡無動於衷。認真的公民都知道，台灣的民主是在向後倒退，只因為相對於對岸的威權與威脅，執政者即能無限自我美化，裝出台灣與民主世界同步的姿態。這個用「芒果乾」撐出來假的民主，從蘇貞昌的做不好又換不掉，已一目了然。