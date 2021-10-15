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內閣若改組 雜誌民調：蘇貞昌最該下台 陳時中也被點名

記者陳宛茜／台北15日電
左為行政院長蘇貞昌，右為衛福部長陳時中。(記者曾學仁／攝影)
左為行政院長蘇貞昌，右為衛福部長陳時中。(記者曾學仁／攝影)

「遠見」雜誌今天公布台灣政經情勢暨總統與內閣滿意度最新調查。調查顯示，蔡英文不滿意度增加近一成，陳時中滿意度下降一成二。當詢問民眾，若內閣改組最應該撤換誰？蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。

此次針對蔡政府與蘇內閣成員及重大國政問題進行民調發現，蔡總統的施政不滿意度40.5%，較今年5月增加9.4個百分點，滿意度(52.6%)下降2.7個百分點。其中以50-59歲（46.8%）、20-29歲（45.8%）最不滿意，其不滿意比例比今年5月24.5%大幅增加21.3個百分點，滿意比例則減少近10個百分點。

民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度為48.5%，負評44.0%，較今年5月增加3.4個百分點。整體內閣滿意度50.6%，不滿意度38.2%。

細看行政院團隊成員的表現，「遠見」先詢問民眾是否知道該部會首長姓名，若答對，才進而詢問對該部會首長的滿意度，在10位受測的部會首長中，平均知名度僅18.2%。

最為民眾熟知的前五位部會首長為衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮，其中民眾滿意度最高的為陳時中（68.4%）、吳釗燮（66.1%），其餘皆低於六成。

台灣疫情趨緩，疫苗施打涵蓋率提升，連帶民眾對陳時中滿意度最高，達68.4%，但相較於今年5月疫情爆發前的80.6%，滿意度下降了12.2個百分點；台灣頻獲國際友邦致贈疫苗，也連帶推升外交部長吳釗燮的滿意度（66.1%）；經濟部長王美花則受益於發放振興五倍券，滿意度56.2%為第三。

當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。

當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先...
當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。(圖：遠見提供)

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