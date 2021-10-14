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蔡英文聲援陳柏惟 朱立倫：要和毒、賭、肇逃站一起？

台灣新聞組／綜合14日電
台灣基進立委陳柏惟罷免案，蔡英文總統13日首度要求民進黨公職繼續關注。（記者林俊良／攝影）
台灣基進立委陳柏惟罷免案，蔡英文總統13日首度要求民進黨公職繼續關注。（記者林俊良／攝影）

台灣基進立委陳柏惟罷免案升溫，藍綠兩黨主席表態對壘。蔡英文總統昨天首度要求民進黨公職繼續關注，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化應是基於理性溝通，不是惡意報復。國民黨主席朱立倫質疑，蔡英文公開力挺，難道要和毒品、賭博、肇事逃逸站在一起嗎？他呼籲蔡與國民黨一起罷免陳柏惟，一起反毒、反賭、反肇逃。

罷免案公辦電視說明會昨晚在台中登場，罷免案提議領銜人楊文元質疑，陳柏惟就任後未兌現中火停機承諾，護航萊豬，背離民意；陳只會把抗中保台、滿口髒話、謊言掛嘴邊，成了製造對立、危言聳聽的跳梁小丑。

陳柏惟表示，聽到罷免方的說法感到可惜與難過，他用心問政，還有良民證、不起訴書，他是遭到抹黑，他沒有對不起台灣人民。

綠營黨公職陸續發聲力挺陳柏惟，但黨內人士指出，民進黨援助陳柏惟，並不若先前高雄市議員黃捷罷免案積極；連昨天中常會上都有中常委質疑，確實感受黨中央對陳柏惟、黃捷的罷免案態度不一樣。

民進黨秘書長林錫耀說，陳柏惟不像黃捷沒有政黨，罷免案大方向仍要顧及台灣基進主張，不希望擴大成黨對黨衝突；民進黨僅是協助角色，會派出公職人員掃街、協助辦地方座談會，並在投票前一晚辦溫馨晚會，聲援陳柏惟。

綠營人士說，蔡英文昨天談話已定調民進黨此次罷免角色是「高度關注」，並非「全力搶救」；在黨中央未下達動員令下，目前協助陳柏惟的行動多是由各派系、黨公職發起。有立委說，他已預留本周「黃金周末」時間去聲援陳柏惟，但至今還沒收到要求協助的通知。

朱立倫表示，對於「刪Ｑ」只有是非、對錯，沒有政黨之別，是以地方力量為主，呼籲當地所有民眾下周六出來投票，不要有任何意識形態。

國民黨主席朱立倫13日呼籲蔡英文總統，與國民黨一起罷免陳柏惟。（記者杜建重／攝影...
國民黨主席朱立倫13日呼籲蔡英文總統，與國民黨一起罷免陳柏惟。（記者杜建重／攝影）

民進黨 台灣 蔡英文

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