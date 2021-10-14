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「時機點怪怪的」 高鐵祭學生優惠救陳柏惟？

台灣新聞組／綜合14日電
罷免案升溫，立委陳柏惟（右）在母親（左）陪同下，13日在雨中啟動「百里苦行」，訴求反罷免。（記者黃仲裕／攝影）
罷免案升溫，立委陳柏惟（右）在母親（左）陪同下，13日在雨中啟動「百里苦行」，訴求反罷免。（記者黃仲裕／攝影）

台灣高鐵昨宣布推出「大學生秋遊優惠專案」，為期兩個月的專案始於罷免台灣基進立委陳柏惟投票前三天，贈送的優惠票卻限定公投後才能用。刪Ｑ總部昨批評，此舉明顯在護航反罷免，國家機器再次運轉。高鐵公司表示，每年推出各項行銷優惠約50次，均基於商業規畫，對於有心人士泛政治化扭曲單純商業活動，至表遺憾。

台灣高鐵推出大學生秋遊專案內容，陳柏惟罷免案投票日正好落在專案期間，12月18日舉辦的四大公投卻無法適用，且高鐵在去年同期並未推出相關大學生專案，引發議論。這不是高鐵首例爭議，去年6月6日高雄市前市長韓國瑜罷免投票，高鐵也曾在投票前宣布推出「大學生雙周快閃優惠」，當時被諷是「We care罷韓專車」。

國民黨立委林奕華質疑，為何每次罷免案前，高鐵都有大學生優惠方案？既不是母親節、中秋節等特殊連假，高鐵突然拋出優惠方案，「時機點怪怪的」。刪Ｑ總部說，年輕人不是投票工具，回家看父母也不是選舉時才做的事情，很遺憾這個政策明顯是在護航陳柏惟，國家機器再次運轉。

高鐵公司則表示，歷年暑假期間均有推出學生優惠，今年因5月疫情轉趨嚴峻，因而未推出學生暑期優惠。近期疫情漸趨穩定，民眾也開始可使用振興五倍券，才會搭配熱潮推出一系列行銷方案。

此外，陳柏惟罷免案公辦電視說明會昨晚登場，罷免案領銜人楊文元指出，罷免過程是不平等戰役，立委月薪19萬元(台幣)，還有助理費、年終等，但罷免總部一支筆、一面旗都靠平民百姓自己來，痛批陳「關心中國比關心龍井還多」，不希望一位不關心地方的人來當台中第二選區的立委。

陳柏惟反駁，他的薪資與罷免方擁有的龐大資源比起來，是「小蝦米遇大鯨魚」。被質疑在空汙、缺水等民生問題上沒作為，陳說，他用心問政，沒對不起選民、台灣人民。

罷免案領銜人楊文元（中）抨擊陳柏惟無力對抗中火，「關心中國比關心龍井還多」。（記...
罷免案領銜人楊文元（中）抨擊陳柏惟無力對抗中火，「關心中國比關心龍井還多」。（記者黃仲裕／攝影）

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