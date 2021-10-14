新聞眼／刪Q綁厭綠 藍拚外溢效應

台灣 基進立委陳柏惟罷免投票下周六登場，蔡英文 總統13日終於明確聲援「不要讓認真做事的人孤單」，隨著執政黨祭出「總統牌」，罷免案已確定「冷戰」升溫「熱戰」，從地方燒回中央，藍綠兩黨主帥朱立倫、蔡英文都親上火線，罷免案激化成藍綠對決，牽動2022選情。

民進黨 與台灣基進對罷免案態度始終不同，台灣基進一開始就主張直球對決，也認為陳柏惟應該努力論述，按時參與立法院質詢；但民進黨認為陳柏惟應該低調，盡量讓罷免案的投票率降到最低。

隨著藍營及顏家表態力挺罷免後，陳柏惟自爆彈連環燒，加上質詢國防部長邱國正「母語事件」在網路炸鍋，地方對罷免關注度迅速提升，民進黨也感受壓力，地方團隊紛紛建議應該動員基層催票，改打「熱戰」。

近日民進黨所有代表性人物都出面表態，繼蔡英文出手之後，副總統賴清德也可望在適當時機表態，民進黨「全黨救3Ｑ」態勢清晰，最高戰略目標就是希望重挫朱立倫回鍋國民黨主席首戰的藍營士氣。

相反地，若陳柏惟被罷免，不只是台灣基進的挫敗，民進黨也會元氣大傷。尤其，在蔡親自出馬之後，已被外界質疑「國家機器」介入，陳柏惟近來官司及爭議一再湧現，也讓總統相挺出現「護衛何種價值」的大問號。

陳柏惟若被罷免成功，可能出現「骨牌效應」。對國民黨而言，把「罷免陳柏惟」和「討厭民進黨」綁在一起，政治外溢效果可擴大延燒，讓蔡政府持續陷於逆風狀態，下一枚倒下的罷免骨牌極可能是北市立委林昶佐。民進黨最大咖全數「梭哈」之時，罷免怒火若向上延燒，蔡、賴還能設下防火牆嗎？