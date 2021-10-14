蘇貞昌罵女立委「不要臉」 朱立倫：侮辱女性應下台

國民黨立委鄭麗文13日出席黨團記者會，針對前天質詢，遭行政院長蘇貞昌回罵「袂見笑」，要求蘇道歉，否則提告。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌台灣 防衛問題，遭蘇用台語回罵：「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」國民黨立院黨團昨要求蘇貞昌道歉，否則將提告。國民黨主席朱立倫也說，蘇貞昌嚴重侮辱女性，蔡英文 總統應該嚴正捍衛女性的尊嚴，讓蘇貞昌下台。

鄭麗文昨天還原質詢過程表示，她質詢時盼蔡政府考量兩岸軍力懸殊，否則真要玩軍備競賽，台灣怎麼打得過？此時蘇貞昌突然開嗆，「啊妳是要怎樣？妳是要投降是不是？」之後又重複多次，她才反嗆蘇：「我怕投降的第一個是你，第二個是蔡英文。」蘇回嗆，「不會像妳這麼不要臉」。

鄭麗文表示，蘇貞昌從頭到尾答非所問，當她反擊，蘇就失控辱罵國會議員，請問蔡總統不用出來管一管自己任命的閣揆嗎？蘇貞昌囂張、羞辱國會議員前科累累，要求蘇道歉只是基本，「如果蘇貞昌希望台灣是個正常的民主國家，就應該自行請辭下台」。

朱立倫表示，這對中華民國國會而言，是非常大恥辱的一天。他呼籲立法院長與副院長和各黨團，要捍衛國會尊嚴，千萬不要因黨派之別去袒護侮辱國會、立委質詢職權的行政院長；公然用侮辱性字眼辱罵國會議員、辱罵女性議員的閣揆，不但應該道歉，更沒有資格擔任閣揆，應該要下台負責，「蔡英文總統，身為女性可以容許一位女性國會議員在立法院殿堂受到這樣的侮辱嗎？」

台北市長柯文哲說，相對之下，民眾黨立委高虹安在立法院質詢蘇貞昌、衛福部長陳時中是比較好的模式。柯文哲說，立委還是準備好數字，明確講哪裡施政不對，用比較理性、務實、科學的態度，做一種實質的辯論，比較有意義。

針對與鄭麗文爆發激烈爭執，蘇貞昌昨受訪時說，總統是國家元首、三軍統帥，竟有人藉質詢來毀逆造謠，無端說總統會第一個投降，影響民心士氣何其嚴重，「我作為行政院長，在當場一定要憤然抵抗叛徒，秉然糾正謊言、挺身撥亂反正，做我該做的事」。

據轉述，蔡英文昨在民進黨中常會也表示，民主政治政黨之間一定有所競爭，但為了國家，必須以台灣人民的最大公約數為基礎，才能一起前進。她也呼籲，台灣的挑戰很多，在自己人裡面找敵人，無助於國家發展。