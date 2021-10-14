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新聞評論／罵鄭麗文叛徒 是「蘇蔡內鬥」番外篇？

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國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「袂見笑啦」後，衝到備詢台前要求道歉。記者曾學仁／攝影
國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「袂見笑啦」後，衝到備詢台前要求道歉。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌12日在立法院總質詢罵在野黨女立委鄭麗文「袂見笑﹙不要臉﹚」，國會殿堂前所未見；他13日加碼再罵鄭麗文是「叛徒」，所以他要憤然抵抗。顯然，一夜的沉澱並未使蘇貞昌腦袋清楚，他罵鄭麗文，也把總統蔡英文、綠委陳明文一起罵進去了，鄭麗文說要提告，那蔡英文、陳明文呢？ 

鄭麗文12日質詢蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發言語衝突，蘇聽到鄭反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，用閩南語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭氣炸要求蘇道歉；蘇貞昌創下閣揆罵女立委「袂見笑」的先例後，13日受訪再說，總統是三軍統帥，有人毀逆造謠，說總統會第一個投降，他作為行政院長一定要憤然抵抗叛徒，糾正謊言，撥亂反正。

鄭麗文說，如果蘇貞昌不道歉就要提告；蘇貞昌罵女立委「袂見笑」，除了公然侮辱、藐視國會（立法委員職權行使法），還嚴重汙辱了女性。蔡英文身為中華民國第一位女總統，眼見她提名的行政院長如此不尊重女性，竟能保持沉默一天後，反指鄭麗文是情緒性質詢；倒是基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，她一如預期挺身發出「反惡罷」指令，看來，蔡總統口口聲聲說要保障婦女權益、促進性別平等，甚至出席國際女權高峰會，看來都只是做做樣子而已。

其實，蔡英文看蘇貞昌罵鄭麗文時，可能不免也要心頭一震，蘇貞昌指著鄭麗文說「妳當時還要拜託我去給你站台助選，還要我拉著手喊凍蒜，我真覺得丟臉」，暗諷鄭麗文由綠轉藍的過往，但蔡英文自己的過往又何嘗不是？在她在李登輝時代受到重用而嶄露頭角，又豈只是鄭麗文的十倍百倍？難道是蘇貞昌「剛好」也點到蔡的痛處，讓她保持靜默？至於陳明文由藍投綠，那又是一番的故事了。 

蘇貞昌翻鄭麗文的舊帳，自以為吵贏了，也羞辱了鄭麗文，再加碼用「叛徒」字眼追擊，想要更徹底羞辱對手，但他繼續犯了相同錯誤，再度點到蔡英文的痛處，倒是鄭麗文大方以對，還找出舊照片，提到當年她也曾替蘇貞昌站台。

只是，蘇貞昌小處算計，故意搞錯「投降」的先後順序，鄭麗文原來是說第一個投降的是蘇貞昌，蔡總統第二，但到了蘇貞昌的嘴裡，變成蔡總統是第一個投降。蘇貞昌不尊重女性也就算了，連投降也要把蔡總統推到第一位，這又是何種居心？這又是那門子的撥亂反正？外人看來，這只是蔡蘇內鬥的外一章，茶壼內的風暴早晚要掀開！  

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