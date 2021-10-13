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黑白集／肇逃涉賭還有人挺 難怪3Q哥三哭

黑白集
立委陳柏惟。(本報資料照片)
立委陳柏惟。(本報資料照片)

3Q哥陳柏惟很愛說謝謝，沒想到，他也很愛哭。最近他連哭三場：面對罷免案，一群地方青年現身挺他，陳柏惟的眼淚就攔不住了；聽說醫界大老相挺，眼淚又不爭氣地掉下來。國慶前夕他參加座談會，說到心酸處眼淚止不住，直接拉衣服擦。

到底是太過感動，或者心懷愧疚，讓3Q哥這樣淚漣漣？感動或許是有的，在這麼衰運之際，還有人不離不棄，陳柏惟難免受到觸動。然而，愧疚的成分也應該少不了。連日來，陳柏惟被揭出駕車撞人肇逃遭判刑，居然還有人不嫌棄讚美他；然後又被揭出涉賭，綠營又出來幫他美言開脫。陳柏惟何德何能，受到這種英雄般的簇擁，能不羞愧而泣？

說來好笑，綠營名嘴民代把陳柏惟的肇逃說成「勇於認錯」，把他涉賭說成「底層翻身」的典範，只凸顯這些人口才滿分，價值卻是零分。陳柏惟之所以會被罷免，就是他的立委表現荒腔走板，讓他的選區選民覺得受辱。綠營為了替他護航，卻把罷免案說成「惡罷」，這是對民意與民主的尊重嗎？

如果陳柏惟平日的表現令人刮目相看，或至少不離譜，綠營挺他也就師出有名。但這位老兄，開口質詢就是荒腔走板，言行荒唐無上限；難怪連醫師公會理事長挺他，其他成員都不以為然。3Q三哭的哀兵之計能否奏效，且等著瞧！（轉載自聯合報）

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