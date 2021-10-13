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陳柏惟「刪Ｑ戰」藍綠對決 主席上火線

台灣新聞組／台北13日電
罷免立委陳柏惟投票下周六登場，陳柏惟12日宣布啟動「十天百里苦行」。（記者黃仲裕／攝影）
罷免立委陳柏惟投票下周六登場，陳柏惟12日宣布啟動「十天百里苦行」。（記者黃仲裕／攝影）

罷免立委陳柏惟投票下周六登場，陳柏惟昨說，從罷免案成案首日就沒有冷戰的空間，今起他將展開「百里苦行」。罷免大戰逐漸升溫成藍綠對決，國民黨主席朱立倫昨站上第一線，領軍反嗆陳柏惟的「反惡罷」口號；蔡英文總統也將在適當時機正式表態，表達反對國民黨近來罷免文化的態度。

今年2月，高雄市議員黃捷面臨罷免投票，蔡英文總統曾下令全黨奧援，助黃捷挺過罷免關卡，但陳柏惟爭議強烈，蔡英文的態度引發關注。綠營人士表示，陳柏惟罷免案已無「冷戰」空間，勢必就是要「熱戰」硬對抗，蔡英文近日也將對陳柏惟罷免案表態，正式定調民進黨在罷免案扮演的角色。

朱立倫昨說，民進黨支持者應出來投票，罷免不道德、主張毒品又賭博和肇逃的立委，罷掉陳柏惟以後，民進黨可以推出一個反毒、反賭、反肇逃的立委人選，共同來跟國民黨競爭，不是很好嗎？

民進黨發言人簡舒培反駁，從朱立倫的言論就能看出，國民黨窮盡全黨之力打陳柏惟一人，加上不斷抹黑謠言，顯然罷免案已經成為報復性的政治舉動。民進黨立委許智傑建議陳柏惟正面對決，他會邀請黃捷一起去台中「反惡罷」。

今年初被罷免的桃園市前議員王浩宇說，「冷戰不一定輸、熱戰不一定贏」，台中市長盧秀燕有地方執政優勢、顏家在大烏龍勢力雄厚，如果拉高到政黨對決，「這樣會害慘三Ｑ」。

罷免投票倒數十天，陳柏惟昨宣布，他今起將展開十天百里苦行，每天十小時，共100小時走遍選區；他要一步步回想當年來台中參選，選民給他機會，在面臨罷免案最後十天，要在選區走完民主最後一哩路。

陳柏惟說，直到最後幾周，台灣基進整合各地資源，才讓外界覺得是熱戰，但罷免從成案第一天開始，就是不可避的一戰，對手都已指名道姓說他是不適任的立委，他如果還要冷戰，這是不合理的。

「刪Ｑ總部」昨酸，「又不是選長跑選手」，陳柏惟上電視節目近170小時，少上電視就能服務鄉親。刪Ｑ總部也質疑，陳柏惟在警方筆錄表示「玩賓果星球電子遊戲機台，當日已輸台幣1000元(約35.5美元)」，近日受訪卻稱「打快打旋風」，如果這是真的，當年證詞就涉嫌偽證罪，已向台中地檢署告發。

國民黨新北市議員林金結日前爆料，高雄市府已為陳柏惟留位置，不必怕被罷免後失業。陳柏惟昨斥是造謠；高雄市長陳其邁也說，無中生有，用低級惡劣的謠言進行選舉操作。

刪Q總部12日質疑，立委陳柏惟在警方筆錄中涉賭，近日受訪卻稱「打快打旋風」，當年...
刪Q總部12日質疑，立委陳柏惟在警方筆錄中涉賭，近日受訪卻稱「打快打旋風」，當年證詞恐涉嫌偽證罪，已具狀向台中地檢署告發。（圖：刪Q總部提供）

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