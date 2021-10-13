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軍備詢答火爆 藍委譏第1個投降 蘇貞昌怒罵「不要臉」

記者鄭媁／台北13日電
國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「不要臉啦」後，衝到備詢台前要求道歉。（記者曾學仁／攝影）
國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「不要臉啦」後，衝到備詢台前要求道歉。（記者曾學仁／攝影）

共機頻頻擾台，兩岸軍備問題受立委關注。國民黨立委鄭麗文昨天質詢時，為了台灣應否爭取發展核子動力潛艦，行政院長蘇貞昌未正面答詢，兩人爆發激烈口角，鄭麗文譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇貞昌氣得用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」鄭麗文因而走向備詢台飆罵，要求蘇貞昌道歉，場面火爆。

蘇貞昌昨率閣員赴立院備詢。鄭麗文質詢時問，蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦？蘇貞昌表示，能支持自我防衛台灣的他都支持，但要量力而為，有沒有能力去爭取核子動力，是另一回事，爭取核子潛艦必要性，要看國防需要和自身能力整體評估。

鄭麗文質疑：「拿什麼救？我們現在和大陸軍力失衡這麼嚴重，真要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？」蘇貞昌臉色難看反問：「現在是怎樣？你是要投降是不是？」鄭回，政府防衛決心不是用嘴巴講，如果連核子動力潛艦都不敢爭取，「你們說捍衛台灣是真的還是假的？」

蘇貞昌則回嗆，已努力在做，還說鄭下一個是不是要問要不要爭取航空母艦？他重申，自己有能力發展最先進的（軍備）都支持，但要不要爭取是另一回事。

鄭麗文譏蘇貞昌「拿掃帚沒辦法跟人家拚啦！」蘇氣得反擊「像你們這樣一張嘴連講都不敢講，連拚都不敢拚，投降最好對不對？」鄭回：「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文。」蘇隨即反嗆：「不會像你們那樣不要臉啦！」

鄭麗文聽聞氣炸，當場要求副院長蔡其昌暫停，並走下質詢台指著蘇貞昌飆罵：「你拿口水、拿掃帚保衛國家嗎？連疫苗都拿不到怎麼保衛國家？你憑什麼羞辱立法委員，給我道歉，你以為你是誰！」蘇不甘示弱回：「你走出來是要打架嗎？你才是惱羞成怒。」

蘇貞昌未理會蔡其昌出面調停，繼續怒罵鄭：「當時還拜託我去給你站台助選，還要我拉著手喊當選，我真覺得丟臉！」

台灣 疫苗 國民黨

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