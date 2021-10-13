新聞眼／刪Q政治效應 藍綠各有歧見

台中立委陳柏惟對於國民黨新北市議員林金結爆料「高雄市府已經幫陳柏惟留位置」一事回應，新北的議員關心台中的立委要去高雄市政府上班？邏輯很奇怪，我沒這個打算，市政府也沒有跟我聯絡，這就是最純粹的造謠、選舉奧步。（記者趙容萱／攝影）

罷免立委陳柏惟投票在即，藍綠陣營已引發不同政治效應。國民黨 中央與在地顏家傳出不同意見，黨中央樂見政黨對決，但顏家不希望罷免變成藍綠對決，最後階段將採策略分工；民進黨 和基進黨雖聯手反罷免，但明年高雄市議員選舉提名 已出現競爭態勢，泛綠矛盾恐浮上檯面。

據指出，顏家和刪Q總部希望這場罷免活動能號召更多人參與，重點放在陳柏惟的各種爭議上，而不是藍綠各自歸隊。因為顏家的組織動員是跨黨派，如果罷免變成藍綠對決，對其組織動員未必有利；且若罷免成功，前立委顏寬恒投入補選的機會很高，屆時他仍需爭取所有選民支持，而不是只有藍營支持者。

對於戰略差異，國民黨人士表示，黨中央和顏家的溝通非常暢通，黨中央的決策、文宣，也都會讓地方操盤人士過目再發；由於對顏家的組織動員能力深具信心，最後階段將採取策略分工，主要的陸戰工作交給顏家，空戰則由黨中央負責。

陳柏惟罷免案也會牽動明年綠營高雄市議員選情，基進黨原規畫在原住民選區之外的十一個選區中要提名十區，之後改為八區。不過，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今年已喊出民進黨席次在高雄市議會單獨過半；面對多黨夾殺，時代力量預計提名五席，民眾黨也可能提名八席，恐壓縮基進黨提名八席議員的空間。

基進黨與民進黨票源重疊，若要在八區「提好提滿」，將影響民進黨在高雄布局。相關人士評估，目前兩黨目標皆是先撐過月底的罷免投票、守住陳柏惟的立委席次，以防國民黨士氣再起，不過等到罷免投票結束後，兩黨在地方的矛盾勢必浮上檯面。

民進黨人士指出，基進黨當選三席議員進入議會、成立黨團，是沒有問題，但若基進黨堅持要在原縣區提名人選，最後就會瓜分掉綠營選票，其實是暗助國民黨；針對高雄市議員選戰，現階段基進黨都還不願意談，希望屆時可談合作時，大家都可以各退一步，否則只能交給選民決定。