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蘇貞昌挨告散播假訊息 警拖10個月沒約談

記者周志豪、李奕昕／台北13日電
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌去年12月1日在立院答詢稱信功肉品公司挺政府開放萊豬政策，但隨即遭信功否認，國民黨立委林為洲到台北市中正一分局告發蘇散布假訊息，但蘇至今皆未被約詢或收到不起訴通知。

國民黨立委江啟臣昨質詢，行政院前發言人丁怡銘因皇家牛肉麵事件，去年11月14日也遭告發違反食安法與社維法散布假消息，違反社維法部分1月19日法院裁定不罰，違反食安法部分北檢8月13日裁定不起訴。

江也質疑，社維法案子，只要一經告發，警察不能裁定，只能把案子送法院審理，當前社維法對假消息過度規範，已造成寒蟬效應，但為何警察機關拖十個月不敢查蘇貞昌？

蘇貞昌說，不要定調說警察不敢約談，民主自由社會中，總統、院長、部長整天挨告多的是；刑事訴訟法規定，不是被告就一定要被傳訊，當檢察官認為沒必要就不用傳訊，「不然院長整天跑法院」。

內政部長徐國勇表示，內政部長不會干涉個案，既然江啟臣提出，他就去了解一下，但案子發展也要看構成與主觀要件；他推測，去年蘇遭質疑時有公開解釋，可能因此未被傳訊，「哪個警察敢吃案？」

警察 國民黨 內政部

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