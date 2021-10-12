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黨產會指控更名取得房產 救國團：當年是借名登記

台灣新聞組／台北12日電
黨產會19日將針對救國團財產是否為不當取得召開聽證會。(本報資料照片)
黨產會19日將針對救國團財產是否為不當取得召開聽證會。(本報資料照片)

黨產會19日將針對救國團財產是否為不當取得召開聽證會，從黨產會掌握資料顯示，救國團資產恐會被大量收歸國有。黨產會指控救國團透過占用、借用方式先拿下，再變成承租或買下，還有以「更名」方式取得房地資產；救國團澄清強調當年是自己出資購得，只是「借名登記」，事後才更改回來。

據台北中國時報報導，黨產會估計，救國團現金存款將近25億(台幣，下同)，不動產部分則持有近80筆，光以當年取得價格計算就將近25億。黨產會發言人孫斌指出，目前救國團持有的不動產、廠房及設備約24.63億，但這些數字大多為當時的購入成本，事後並未資產重估。換言之，以不動產上漲的狀況來看，救國團不動產的價值一定比帳面更高。

黨產會強調，「姓名更正」或「更名」登記，已使不動產所有權屬發生變更；救國團與國家之間就登記的法律關係出現爭執時，地政機關逕為權利歸屬判斷，已逾越法規所明定界線，當時各行政機關竟配合救國團辦理更正或更名，即有違法制，並有圖利之嫌。

另據中央社報導，不當黨產處理委員會調查發現，台北市大安區四維路巷內一棟透天厝，早年不動產所有權人是中華民國，過去曾做為前救國團主任李煥住所，管理者救國團當時以「更名」方式登記取得該眷舍房地，最後以2.6億多元轉賣給建商。

孫斌接受中央社記者訪問時表示，這塊土地調查的結果，當年是登記中華民國所有，管理機關則為救國團，救國團1988年向財政部國產署表示，這是救國團買的，要求所有權要更名回救國團，後來當時的行政院就同意以更名的方式處理。

孫斌說，但黨產會認為，這與當時甚至現在的法律規範有所落差，因此救國團在這筆土地的取得上有疑義與疑問，因此會在19日召開聽證會，歡迎救國團在19日提出說明。

孫斌表示，登記中華民國所有的東西，救國團說是自己花錢買的，但為何登記在中華民國名下，這很奇怪；從中華民國更名為救國團，這已經是跨越兩個主體，黨產會認為救國團的做法與制度不符，初步認為這是件可疑的案子，所以會在19日的聽證會上做討論。

中國 財政部

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