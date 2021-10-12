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三接外推審環差 經濟部反擊藻礁公投

記者吳姿賢、黃有容／台北12日電
經濟部與中油連日回擊藻礁公投提案方論點指出，最遠離岸約1.7公里的海底就沒礁石，「藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤」。(本報資料照片)
經濟部與中油連日回擊藻礁公投提案方論點指出，最遠離岸約1.7公里的海底就沒礁石，「藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤」。(本報資料照片)

為了反制珍愛藻礁公投，蔡政府提出中油第三天然氣接收站外推方案，預計將工業港再外推455公尺，總計離岸1.2公里，環評專案小組12日將首度審查該環境影響差異分析案。經濟部11日大動作新聞稿主攻指出，根據專家調查，最遠離岸約1.7公里的海底就沒礁石，「藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤」。

根據藻礁公投主文，指三接應遷至離岸五公里外的海域，經濟部11日在環評初審前直攻公投立論。但珍愛藻礁公投領銜人潘忠政回擊，蔡政府只想「糊弄人民」，此次提出的新事證也未先給環團參考，就無預警透過新聞稿發布，顯然「只是要為了今天的環評帶風向，讓外推方案推動地更徹底。」

經濟部與中油連日回擊藻礁公投提案方論點，在蔡總統於國慶喊話不能有反覆的能源政策後，砲火更猛烈，11日先以千字新聞稿痛批藻礁公投提案前提有問題，12日還要由經濟部次長曾文生舉行記者會，公布專家團隊有關再外推案的海象、地形、生態等的科學評估結果。

經濟部說，公投方質疑「工業港海底離岸五公里皆藻礁」，但公投方引用的碩士論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以了解海床的地質構造。

經濟部說，經使用上述論文的調查方法重複測量，以及委託國內多個專家團隊、運用多種調查方法進行綜合分析，結果發現礁體最多只到水深18公尺的海域，由於負18公尺等深線與離岸遠近不一，測算後最遠離岸約1.7公里的海底就無礁石分布。

潘忠政說，原始公投主文未明文三接應遷至離岸「五公里」外的海域，是中選會在聽證會上要求定義具體範圍，經濟部及中油代表當時也在場，環團會後才根據2016年台大論文提出五公里的主張，中選會審查同意通過後，經濟部跟中油也未有任何意見或抗議；直到公投連署通過門檻，蔡政府意識到「事態嚴重」，才開始動用各種力量壓制。

潘忠政說，問題並非藻礁分布離岸幾公里，而是觀塘工業港確實存在藻礁生態系，藻礁跟周邊環境互通、魚蝦進進出出，「生態系是一體的」，不是沒藻礁的地方就可開發破壞，若經濟部想法真為如此，是搞錯方向，「說穿了根本就不想要保育這個地方」。

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