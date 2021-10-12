美台國防會議 藍謀劃國安戰略 作2024大選基礎

朱立倫將在明年底九合一選後，公布國民黨版國安戰略方針，作為2024年大選論述基礎。(本報資料照片)

美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中代表國民黨 在今年度美台國防工業會議，宣布黨主席朱立倫三項對美工作，包括對美常態溝通，與國防產業往來；此外，朱立倫將在明年底九合一選後，公布國民黨版國安戰略方針，作為2024年大選論述基礎。

這是朱立倫就任主席以來首個與美互動場合，翁履中表示，朱立倫不願錯過任何與美方友人互動的機會，與會者對國民黨提出九個問題，從九二共識、增加國防預算 、為何要阻擋軍購特別預算，到底國民黨是不是親中賣台或配合散布假訊息等，翁履中表示，都是直球對決，讓他感覺美國友人對國民黨興趣濃厚。

翁履中表示，國民黨認為國防預算有增加的空間，但也必須檢討預算均衡性；至於軍購特別預算，若民進黨在審查過程中願給予在野黨參與空間，或許今天狀況不會如此。

翁履中表示，他此行向美方強調，國民黨已認知到對岸威脅，並願採取行動改變，九二共識和被強貼親中賣台標籤，都需要朱立倫整合黨內，重建論述和形象；美方也對朱立倫下個月要派誰至華府成立華府駐美聯絡辦事處充滿好奇。

翁履中在會中表示，美中長期戰略競爭加劇，民進黨政府無力管理穩定的兩岸關係，國民黨將致力於承擔維護台灣 海峽和平穩定的責任；國民黨組成外交與國防專家工作小組，撰寫國安戰略方針，預計在明年台灣九合一選舉後推出，這將成為2024年大選的論述基礎。

此外，翁履中表示，國民黨承諾開誠布公和國內外的國防產業互動，將在國民黨評估基礎上，為台灣國防利益坦率執言。

翁履中表示，2027年可能是台灣的關鍵時刻，時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今年三月在國會作證時示警「台灣六年內恐面臨中共野心威脅」，2027年也是中國大陸國家主席習近平第三任期的最後一年，習可能會藉發動對台戰爭來正當化其繼續第四任期的意圖。

翁履中表示，台灣比以往任何時刻都更需要國民黨，強大的國民黨不僅可使台灣民主更為平衡健康，也是在未來關鍵數年中，領導台灣度過難關的可行候選人；翁履中表示，國民黨已準備好與美方務實對話，朱立倫願意坐下來聆聽大家意見。