我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

組影子內閣 朱立倫邀張善政出馬

記者劉宛琳／台北12日電
國民黨主席朱立倫（右）邀請行政院前院長張善政（左）擔任智庫副董事長，打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫（右）邀請行政院前院長張善政（左）擔任智庫副董事長，打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫就任後，新人事陸續到位。14日國民黨智庫「國家政策研究基金會」董事會將改選，除了由朱立倫兼任董事長，前立委柯志恩擔任執行長外，最大的亮點就是朱立倫邀請行政院前院長張善政擔任副董事長，親自操刀打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。

智庫的新人事，等於由朱立倫擔任指揮官，張善政整合智庫重要議題並擬定未來國家政策方向，柯志恩負責與立法院溝通提供論述攻防，形成影子內閣「鐵三角」。

此外，這次朱立倫安排的黨務人事中，國際事務部主任黃介正及大陸事務部主任林祖嘉，都曾經擔任陸委會副主委，具政務官資歷，同步整頓國民黨對外關係與兩岸政策，也被視為是「影子內閣」的重要成員。

國民黨黨務高層指出，智庫在朱立倫的主席任內，一定會有角色。朱過去在行政院或新北市長的政策制定端十分扎實，這次競選主席提及「科學數據」選戰，未來智庫也會連結到2022選舉策略小組。至於張善政，過去曾任科技部長，也當過谷歌亞洲區硬體總監，符合會計博士朱立倫「數據控」條件。

據指出，朱立倫找張善政早有端倪。朱這次競選主席，曾找張站台，更稱當年他擔任高雄市前市長韓國瑜選總統時的主委，與韓及擔任韓副手的張善政三人是「鑽石鐵三角」。朱立倫選前受訪時也強調，張與他有許多共同理念，也是「藍軍大智庫」靈魂人物。此即暗示張善政必有重用，且與智庫有關。

另一方面，朱立倫選前也表示要成立「藍軍大智庫」整合現有平台，包括前總統馬英九的馬英九基金會、行政院前院長江宜樺的長風基金會、中央委員連勝文的青年發展基金會、中常委高思博的廿一世紀基金會等，跳脫純學者的理論模式，在氣候變遷、動物保護、青年創業、修憲工程、民生經濟、防疫生計等重要議題上匯集人才，進一步提出國家政策，結合立院黨團、縣市議會黨團，提升藍營戰力。

國民黨 馬英九 氣候變遷

上一則

新聞眼／拉大格局 戰鬥藍邁向執政藍

下一則

國台辦提「4個堅」 強調不計成本反獨

延伸閱讀

朱立倫邀張善政任智庫副手 組影子內閣

朱立倫邀張善政任智庫副手 組影子內閣
藍：九合一選後公布黨版國安戰略準則作為2024大選基礎

藍：九合一選後公布黨版國安戰略準則作為2024大選基礎
蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次

蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次
蔡英文再提修憲 朱立倫：偏頗式的共識怎合作

蔡英文再提修憲 朱立倫：偏頗式的共識怎合作

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到