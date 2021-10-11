張亞中黨員招募行動首日 5000入黨申請表被搶光

孫文學校總校長張亞中發起「辛亥行動」黨員招募工作。（圖：孫文學校提供）

孫文學校總校長張亞中發起的「辛亥行動」黨員招募工作 ，在10月10日正式啟動，他親自帶著行動宣講車，台北、桃園、新竹趴趴走。一天下來，5000份入黨申請書全部搶光，1000本的「孫文思想基本讀本」也被搶購一空。

昨天一早，國父紀念館聚集了上百名支持者陪著張亞中升旗典禮，張接著舉行「辛亥行動」宣講車的授旗儀式，盼透過三階段的黨員招募，能達到「10萬孫粉10萬軍、救黨救國救兩岸」的目標。

張亞中在面對支持者發表的演講中強調，在中華民國生日的今天，不要忘記，創建中華民國的國父是孫中山，我們的國家、國號是中華民國、國旗是青天白日滿地紅。現場的支持者情緒激動的高呼「中華民國萬歲」，同時表達對民進黨 不認同國旗、國號的高度憂慮。

根據支持群眾的邀請安排，張亞中帶著行動宣講車，從台北出發，再到新竹參加立委鄭正鈐主辦的國慶遊街活動；之後，再轉往中壢國旗屋參加升旗典禮；接著回到台北參加國慶音樂會，以及婦聯會的國慶紀念活動；最後，在中正紀念堂發表群眾演說後，結束一整天的奔走行程。

張亞中行動宣講車上的「孫文思想基本讀本」銷售一空。張亞中辦公室主任何啟聖表示，為了宣揚孫中山理念，隨行動宣講車販售的孫文思想讀本，只收100元台幣（約3.6美元）的印製成本，費用充做此次招募黨員行動的行政費用。沒想到，準備的1000本全部搶購一空，還有人只買一本書卻付了7000元台幣。

何啟聖說，當有支持者高喊「張亞中，加油！」張亞中會主動加以制止，除了因為是雙十節，大家應該要喊「中華民國，萬歲！」之外，他希望大家認同孫中山的理念，都做「孫粉」或者「中華民國派」。