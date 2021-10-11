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黑白集／遇太陽花就轉彎 司法自毀基石

黑白集
太陽花學運占領行政院行動，魏揚等七人被控煽惑罪，高等法院更一審判決公訴不受理。圖為當年行政院大門遭拆掉。（本報資料照片）
太陽花學運占領行政院行動，魏揚等七人被控煽惑罪，高等法院更一審判決公訴不受理。圖為當年行政院大門遭拆掉。（本報資料照片）

七年前太陽花學運攻占行政院，魏揚等七人被控煽惑罪，高等法院更一審判決公訴不受理；太陽花學運四周年時，民進黨前發言人吳濬彥等六人在警政署潑紅漆，6月也獲高院判決無罪。司法果然很會轉彎。

魏揚案爭點在於：法律有沒有保障抵抗權或公民不服從？太陽花群眾衝進政院破壞公物是行使抵抗權和公民不服從？不僅魏揚想知道，本案蒞庭公訴檢察官朱朝亮乃至全台人民更想知道，如果魏揚等無罪，反萊豬、反核食民眾是否也可衝進總統府吃餅乾？

面對此難題，高院承認最高法院創設的抵抗權和公民不服從，但認為抗議民眾占領政院已超過原本集會抗議訴求，且非毫無選擇餘地；同時又以魏揚等人行為僅屬教唆或幫助範疇，政院已撤告因此不受理，極其巧妙的避免觸碰政治敏感神經，卻也留下好大懸念。

相較魏揚案的「技巧性過彎」，潑漆案則像是突然急轉彎般地顛覆過往，以物品本體及外形沒有損壞、未達不堪用程度，逆轉改判無罪。但油漆雖可清除，難道去漬油不用錢？清潔工資不必付？何況使用去漬油仍難免留下痕跡或傷及原物品表面。如此判決，莫非宣告潑漆討債也無罪？

司法是維謢正義的最後一道防線，也是維繫社會安定的基石。但太陽花下高院兩道彎，既失守防線，更自毀基石。

高院 民進黨 檢察官

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