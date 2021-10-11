新聞評論／遇到不在籍投票 就出現民主進步「擋」

行政院通過的公投不在籍投票，僅限於移轉投票；通訊投票、電子投票等都付之闕如。（本報資料照片）

公民投票法在2018年初修正公布規定「全國性公民投票，得以不在籍方式為之」，過了將近四年，行政院會終於通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」。儘管拖了這麼久，「鳥籠公投 」所允許的不在籍方式，還是僅限於移轉投票；通訊投票 、電子投票等都付之闕如。從時程延宕到草案限縮，都只見民進黨 滿滿的政治算計，不見尊重人民投票權利的誠意。

投票是民主國家最重要的政治參與活動，為保障人民的投票權，許多國家都有不在籍投票設計。但在台灣，不在籍投票，尤其是通訊投票，卻似乎變成了禁忌。目前總統副總統、公職人員選罷法都只將不在籍投票限定在選務人員，而且不得跨選區；公投不在籍投票則好不容易才在近四年前修法納入，但實施方式仍待立法。

民進黨從在野到執政，對不在籍投票始終心懷恐懼，並極盡扭曲之能事。民進黨表面上是擔心不在籍投票可能舞弊；實際上是認定需要不在籍投票的選民，並非綠營基本盤，而是以國民黨潛在支持者為主，其中主要是海外台商，還有各地執行公務的軍公教人員。

行政院長蘇貞昌在回應「公投不在籍投票法草案」有阻擋台商投票之嫌時，反問「你相信中國會讓台灣人在那邊自由行使民主投票權利嗎？」就相當程度代表民進黨對不在籍投票的汙名話術。如果此說成立，何以美國實施通訊投票多年，從來不怕大陸美僑無法自由行使投票權利？民進黨直接推定大陸台商會受中共影響，簡直就是把選民當賊的心態。

民進黨對不在籍投票畏懼如虎，不願為人民行使投票權利提供最大的便利。公投法在2018年初就修正，中選會拖到去年5月才提出公投不在籍投票法草案，行政院又拖到現在才通過送立法院，就是唯恐太早完成立法，得以在今年的公投中適用。畢竟公投最重要的就是投票率是否能達門檻，不在籍投票勢必提高投票率，公投成案的可能性也大增。果然，法案還沒進立院，中選會主委李進勇就斬釘截鐵說「年底公投肯定來不及適用」。

更離譜的是，建置了電子連署系統，卻遲不啟用。公投法第九條明定「主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署」，中選會也宣稱2018年底系統已建置完成，但中選會和行政院不斷以資安、系統改善為由一拖再拖，迄今還沒上路，處心積慮阻擋電子連署。其意在阻擋公投連署成案，也是司馬昭之心，路人皆知。

此外，受疫情影響，許多台商二年無法返台將遭強制遷出戶籍，不僅喪失戶籍和健保，明年九合一選舉恐怕也無法投票。台商估算如要投票，就得在不到一年內返台兩次，以目前防疫措施，總共必須隔離一、二個月時間。疫情是不可抗拒因素，可是內政部只說「不宜修戶籍法」，無意為其解套。如果旅居海外者是民進黨票倉，蔡政府會如此消極嗎？

即便不論不在籍投票對擴大投票、保障公民參與權的意義，過去公投民進黨常炒作的死人連署，以及此次台商投票問題，透過電子連署、通訊投票都能解決大半。疫情期間各種活動由實體改為線上操作已是趨勢，蔡政府最愛誇耀數位能力，卻在以數位技術提升公投安全、便利上消極以對，顯然仍是政治考量凌駕一切。

國民黨執政時推動不在籍投票，因民進黨壓力半途而廢；民進黨執政後，更對不在籍投票百般阻撓甚至汙名化。遇到不在籍投票，「民主進步黨」就變成「民主進步，擋」。