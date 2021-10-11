我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

新聞評論／遇到不在籍投票 就出現民主進步「擋」

聯合報社論
行政院通過的公投不在籍投票，僅限於移轉投票；通訊投票、電子投票等都付之闕如。（本報資料照片）
行政院通過的公投不在籍投票，僅限於移轉投票；通訊投票、電子投票等都付之闕如。（本報資料照片）

公民投票法在2018年初修正公布規定「全國性公民投票，得以不在籍方式為之」，過了將近四年，行政院會終於通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」。儘管拖了這麼久，「鳥籠公投」所允許的不在籍方式，還是僅限於移轉投票；通訊投票、電子投票等都付之闕如。從時程延宕到草案限縮，都只見民進黨滿滿的政治算計，不見尊重人民投票權利的誠意。

投票是民主國家最重要的政治參與活動，為保障人民的投票權，許多國家都有不在籍投票設計。但在台灣，不在籍投票，尤其是通訊投票，卻似乎變成了禁忌。目前總統副總統、公職人員選罷法都只將不在籍投票限定在選務人員，而且不得跨選區；公投不在籍投票則好不容易才在近四年前修法納入，但實施方式仍待立法。

民進黨從在野到執政，對不在籍投票始終心懷恐懼，並極盡扭曲之能事。民進黨表面上是擔心不在籍投票可能舞弊；實際上是認定需要不在籍投票的選民，並非綠營基本盤，而是以國民黨潛在支持者為主，其中主要是海外台商，還有各地執行公務的軍公教人員。

行政院長蘇貞昌在回應「公投不在籍投票法草案」有阻擋台商投票之嫌時，反問「你相信中國會讓台灣人在那邊自由行使民主投票權利嗎？」就相當程度代表民進黨對不在籍投票的汙名話術。如果此說成立，何以美國實施通訊投票多年，從來不怕大陸美僑無法自由行使投票權利？民進黨直接推定大陸台商會受中共影響，簡直就是把選民當賊的心態。

民進黨對不在籍投票畏懼如虎，不願為人民行使投票權利提供最大的便利。公投法在2018年初就修正，中選會拖到去年5月才提出公投不在籍投票法草案，行政院又拖到現在才通過送立法院，就是唯恐太早完成立法，得以在今年的公投中適用。畢竟公投最重要的就是投票率是否能達門檻，不在籍投票勢必提高投票率，公投成案的可能性也大增。果然，法案還沒進立院，中選會主委李進勇就斬釘截鐵說「年底公投肯定來不及適用」。

更離譜的是，建置了電子連署系統，卻遲不啟用。公投法第九條明定「主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署」，中選會也宣稱2018年底系統已建置完成，但中選會和行政院不斷以資安、系統改善為由一拖再拖，迄今還沒上路，處心積慮阻擋電子連署。其意在阻擋公投連署成案，也是司馬昭之心，路人皆知。

此外，受疫情影響，許多台商二年無法返台將遭強制遷出戶籍，不僅喪失戶籍和健保，明年九合一選舉恐怕也無法投票。台商估算如要投票，就得在不到一年內返台兩次，以目前防疫措施，總共必須隔離一、二個月時間。疫情是不可抗拒因素，可是內政部只說「不宜修戶籍法」，無意為其解套。如果旅居海外者是民進黨票倉，蔡政府會如此消極嗎？

即便不論不在籍投票對擴大投票、保障公民參與權的意義，過去公投民進黨常炒作的死人連署，以及此次台商投票問題，透過電子連署、通訊投票都能解決大半。疫情期間各種活動由實體改為線上操作已是趨勢，蔡政府最愛誇耀數位能力，卻在以數位技術提升公投安全、便利上消極以對，顯然仍是政治考量凌駕一切。

國民黨執政時推動不在籍投票，因民進黨壓力半途而廢；民進黨執政後，更對不在籍投票百般阻撓甚至汙名化。遇到不在籍投票，「民主進步黨」就變成「民主進步，擋」。

通訊投票 公投 民進黨

上一則

黑白集／遇太陽花就轉彎 司法自毀基石

下一則

男廚工假扮老闆騙女8萬包養 約會性侵判刑4年

延伸閱讀

央視時評：台海嚴峻罪魁禍首是民進黨和「台獨」勢力

央視時評：台海嚴峻罪魁禍首是民進黨和「台獨」勢力
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
蔡提「互不隸屬」 國台辦：中國主權領土絕不允許分割

蔡提「互不隸屬」 國台辦：中國主權領土絕不允許分割
黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
中華民國國防部4日公布照片，中共一架轟六戰機闖入台灣防空識別區。歐新社

紐時：美中台關係沒剩多少絕緣體 恐因誤會「點火」

2021-10-09 19:47

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升