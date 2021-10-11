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蔡英文再提修憲 朱立倫：偏頗式的共識怎合作

台灣新聞組／台北11日電
國民黨主席朱立倫(中)批民進黨的共識，是偏頗式的共識。左為前總統馬英九。（記者劉宛琳／攝影）
國民黨主席朱立倫(中)批民進黨的共識，是偏頗式的共識。左為前總統馬英九。（記者劉宛琳／攝影）

蔡英文總統昨天發表國慶講話，再次提到修憲議題。她呼籲朝野政黨放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。她也提到，未來任期內的目標，她希望面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題凝聚共識，找出社會大眾普遍能接受的解決方法。

國民黨主席朱立倫批評，蔡總統只希望用民進黨式的共識，強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，完全是偏頗式的共識。國民黨立委賴士葆也指出，蔡總統2016年曾說過「謙卑、謙卑、再謙卑」，民進黨政府對在野黨趕盡殺絕，在立法院沒有一點讓步的味道，說要朝野坐下來談，卻仗著多數暴力，只想輾壓式通過自己想過的議案，毫無一丁點誠意，何來朝野合作？國民黨立委陳玉珍反問，現行的中華民國憲法是「一中憲法」，且提及「國家統一前」等論述，蔡應講清楚是否在認同此基礎上來進行修憲，否則只是想用修憲來欺騙、唬弄百姓。

台北市長柯文哲昨天在臉書貼文說，「我們固然要團結世界上以平等待我之民族共同奮鬥，也不該只圖個人黨派之私利，操弄意識形態，置民眾的安危於險途。」他表示，唯有克服私利與意識形態、遠離意氣之爭，不在自己同胞中製造敵人，台灣才能安定永續、繼續前行。

蔡英文講話提到，「很多人問我，接下來，我們還要為台灣做什麼？」她的答案很簡單，在勇於改革及壯大國力之外，要為國家未來的發展，打下一個長治久安的基礎，要讓中華民國台灣有足夠的實力，有穩定的社會，迎向下一個階段的變局和挑戰。

蔡英文表示，憲政體制改革，就是一個必須面對的事，「我理解修憲的門檻非常高，我要呼籲朝野政黨，憲改議題攸關國家治理，無論是執政還是在野，都必須放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。」

蔡英文說，轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，「正考驗我們這一代人的智慧跟勇氣。」

蔡英文也說，國家的能源政策該怎麼走，也是必須思考的問題；沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能。

最後，她想在未來幾年任期中，引進社會力，共同尋求解決這些議題的路徑，「讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。」

蔡英文 台灣 國民黨

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