藍掃街「刪Q 」 陳柏惟苦行抗「惡罷」

陳柏惟在座談會中一度激動的拍桌，並宣布開始 將展開100小時的苦行。(記者黃寅／攝影)

國民黨 台北市議員徐巧芯10日南下沙鹿掃街「刪Ｑ」，批評基進黨立委陳柏惟質詢內容「沒營養」，徐巧芯再度在臉書批評，陳柏惟的質詢不只是搞笑，更是撕裂社會，徐說，根據她個人小小資料庫，陳柏惟在國會問政荒腔走板的紀錄至少有15次以上。而陳柏惟同日舉辦的「反惡罷座談會」，在會中一度激動的拍桌，宣布自己13日開始將展開100小時的苦行，一直走到罷免投票前的最後一天，為民主奮鬥。

而無黨籍立法委員林昶佐同日下午到台中市聲援正被發起罷免的陳柏惟，對於自己也可能被列為下一位罷免對象，林昶佐說，國民黨報復性的罷免從來沒有停止，去擔心誰是下一個沒有意思，現下只有幫忙將其擋住。

徐巧芯舉陳柏惟一次在僑委會質詢中的對話為例，陳柏惟問委員長，「全世界最大的中國 城在哪裡？」委員長吳新興回答「紐約」，陳柏惟說「我認為是台北，因為我們的西南方是成都、重慶、四川，右手邊是松江、龍江，我不知道這和台灣 有什麼關係。」

徐巧芯說，不明白這段話想要表達什麼意義，陳柏惟或者基進黨是否應出來說明，把台北說成全世界最大「中國城」用意何在。她又表示，陳柏惟標榜自己質詢率百分百，卻都是這類丈二金剛摸不著頭腦的內容，基進黨還要繼續護航，蘇貞昌還繼續稱讚陳柏惟是「有為有守好青年」。

至於陳柏惟否認到電子遊藝場有賭博行為，另涉及開車肇逃案，徐巧芯更痛批，陳柏惟身為立委，應該查緝合法掩護非法的店家，提出法案，讓類似的賭博遊戲不要再出現；但陳柏惟卻說，這種遊戲店有賭博性機台本來就很正常，還把跳舞機和籃球機拿來與賭博電台類比，這種道德淪喪的立委，難道不應該罷免。

據悉，包括林昶佐、台中縣前縣長廖永來、國防部前副部長蔡明憲、電視名嘴王瑞德等10日都參加陳柏惟舉辦的「反惡罷座談會」。陳柏惟說，無論民調數字如何，都會全力以赴到最後一刻。

對於可能被列為下一位罷免對象，林昶佐說，國民黨報復性的罷免從來沒有停止，去擔心誰是下一個沒有意思，現下只有幫忙將其擋住，台灣的民主就能更好。